Пельмени больше не варю в воде: попробовала турецкий способ с чесночным йогуртом и теперь готовлю только так

Обычные пельмени легко превратить в блюдо, которое выглядит так, будто его подали в небольшом турецком кафе. Для этого достаточно заменить привычную сметану густым чесночным йогуртом, а сверху добавить ароматное сливочное масло с паприкой.

Именно так подают турецкие манты — манты (mantı). Традиционно они гораздо мельче привычных российских пельменей, но повторить сочетание вкусов можно и с обычными замороженными полуфабрикатами. Причём лепить тесто самостоятельно не придётся.

Что понадобится для пельменей по-турецки

На 2–3 порции:

замороженные пельмени — 500 г;

натуральный густой йогурт без сахара — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 40 г;

молотая сладкая паприка — 1 ч. л.;

сушёная мята — ½ ч. л.;

соль — по вкусу;

свежая зелень — по желанию.

Лучше выбирать йогурт без фруктовых добавок и подсластителей. Подойдёт греческий или турецкий натуральный йогурт с плотной консистенцией.

Как приготовить пельмени с чесночным йогуртом

Достаньте йогурт из холодильника за 10–15 минут до приготовления, чтобы он не был слишком холодным. Очистите чеснок, пропустите через пресс и смешайте с йогуртом. Добавьте небольшую щепотку соли и уберите соус в сторону. Приготовьте пельмени в кипящей подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Важно, чтобы мясная начинка полностью приготовилась. Пока пельмени варятся, растопите сливочное масло в небольшой сковороде на слабом огне. Добавьте паприку и сушёную мяту, быстро перемешайте и прогрейте 15–20 секунд. Не допускайте подгорания специй, иначе масло начнёт горчить. Переложите готовые пельмени шумовкой на тарелки, дав лишней воде стечь. Сверху распределите чесночный йогурт, затем полейте горячим пряным маслом. При желании украсьте зеленью и сразу подавайте.

В результате получается необычное сочетание: горячие мясные пельмени, прохладный кисломолочный соус и душистое масло с паприкой.

В чём секрет турецкого способа

В отличие от привычной подачи со сметаной, здесь используются сразу два соуса. Йогурт с чесноком добавляет свежесть и лёгкую кислинку, а сливочное масло со специями делает вкус более насыщенным.

Особенно важна сушёная мята. В турецкой кухне её часто используют в несладких блюдах, в том числе в соусах и супах. Даже небольшое количество заметно меняет аромат.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте чесночный йогурт непосредственно в кипящую кастрюлю. При сильном нагревании он может свернуться и потерять нежную консистенцию. Лучше выкладывать его уже на готовые пельмени.

Можно ли приготовить без варки в кастрюле

Если хочется совсем отказаться от варки в воде, пельмени можно приготовить на пару. Для этого разложите их в один слой в слегка смазанной корзине пароварки и готовьте до полной готовности начинки, ориентируясь на размер и рекомендации производителя.

После этого останется добавить чесночный йогурт и масло с паприкой. Вкус будет немного отличаться от классических турецких мантов, но сочетание соусов сохранится.

Так привычная пачка пельменей превращается в интересный домашний ужин без сложных ингредиентов и долгой готовки. А главное, именно чесночный йогурт и пряное масло делают блюдо совершенно непохожим на обычные пельмени со сметаной.

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