Лайфхаки

Как пригнуть малину осенью, чтобы побеги лучше пережили зиму

Роман Медников Автор статьи
Разбираемся, когда малину осенью лучше пригибат...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Вокруг осенней подготовки малины всегда много категоричных советов, хотя в реальности это не строгая наука. Один участок спокойно уходит в зиму со шпалерой, а на другом те же побеги подмерзают уже при первых ветрах. Я пересмотрел рекомендации на российских сайтах для дачников и пришёл к простому выводу: решает не мода на способ, а погода, состояние кустов и то, успели ли вы всё сделать вовремя.

Когда пригибание действительно помогает

Пригибание малины — не декоративный приём, а способ сохранить побеги ближе к земле, где их потом укрывает снег. На одном из российских сайтов о саде и даче я встречал похожую мысль: стабильный снежный покров часто работает лучше многих укрытий. Но важна оговорка: если зима начинается сухо, ветрено и почти без снега, слепо копировать этот способ не стоит.


  • Пригибать кусты разумно там, где снег обычно ложится рано и держится стабильно.

  • Лучше делать это до устойчивых заморозков, пока побеги ещё сохраняют гибкость.

  • Если тянуть до холодов, стебли становятся ломкими, и у основания легко появляются надломы.

  • Особенно полезен приём для высоких и крепких побегов, которые жалко потерять после зимы.

У меня это получилось легко именно в тот день, когда на улице уже было прохладно, но ещё без жёсткого минуса. На всё ушло около десяти минут на ряд, а вот соседний куст, который я оставил «на потом», уже сопротивлялся и гнулся заметно хуже.

Лайфхак: перед работой разделите побеги на небольшие группы и слегка стяните их мягкой лентой. Так проще пригибать малину постепенно, без резких движений и без лишнего хруста, который обычно сразу портит настроение.

Когда лучше оставить малину на опоре

Есть ситуации, когда вертикальное положение оказывается практичнее. Если участок открытый, ветер сильный, а начало зимы нередко бывает почти бесснежным, побеги у земли могут пострадать не меньше, чем на шпалере. Здесь важен здравый смысл: лучше аккуратно зафиксировать кусты, чем уложить их «по совету из интернета» и потом смотреть на потемневшие стебли весной.


  • На продуваемых местах шпалера часто безопаснее, чем укладка к голой земле.

  • Если осенью кусты уже прорежены, сильные побеги обычно зимуют заметно лучше слабых и загущённых.

  • Слишком густая посадка почти всегда усложняет зимовку, какой бы способ вы ни выбрали.

  • Ослабленные, тонкие и явно повреждённые стебли нет смысла беречь любой ценой.

Честно говоря, раньше я думал, что пригибание — решение на все случаи. Но после пары неудачных сезонов понял: если земля сырая, место низкое, а снег приходит с опозданием, универсальных рецептов нет. Иногда проще навести порядок в кустах и оставить самые крепкие побеги в нормальном положении.

Лайфхак: если сомневаетесь, не обрабатывайте весь малинник одинаково. Попробуйте часть кустов пригнуть, а часть оставить на опоре, а весной сравните, какие побеги вышли из зимы лучше именно у вас.

Что сделать до пригибания или подвязки

Даже удачный способ зимовки не спасёт запущённый куст. Основная работа — не только в том, чтобы наклонить или закрепить стебли, а в том, чтобы убрать лишнее. На российских дачных сайтах чаще всего советуют сначала проредить посадки, удалить слабые и отплодоносившие побеги, а уже потом думать о зимней защите. И это, по моему опыту, самый разумный порядок.


  • Удалите старые отплодоносившие стебли, чтобы они не тянули силы у куста.

  • Оставьте несколько самых крепких побегов, а слабую мелочь лучше убрать сразу.

  • Осмотрите основание кустов: если там тесно, загущение лучше уменьшить ещё осенью.

  • После обрезки удобнее понять, какие побеги действительно стоит сохранять до весны.

  • Работать лучше в сухой день, когда стебли и почва не мокрые.

У меня с этим как раз были проблемы: сначала пожалел часть побегов, потому что внешне они казались вполне приличными. Весной выяснилось, что сильнее всего пошли в рост как раз те кусты, где я не жадничал и оставил только понятный, крепкий костяк.

Сергей Власов, дачник из Зеленодольского района: «Раньше я каждый год просто подвязывал малину повыше и надеялся, что зима будет мягкой. Потом попробовал на части ряда пригибание, но только заранее, пока стебли были гибкими. Весной разница оказалась заметной: побеги сохранились ровнее, и ягод летом было больше».

Ошибки, из-за которых малина зимует хуже

Самая частая ошибка — тянуть до последнего. Осенью дел всегда много, и малина обычно ждёт в очереди до холодного вечера выходного дня. Но именно в этот момент побеги уже становятся ломкими, а работа превращается в борьбу с кустом. Ещё одна неприятность — желание сохранить вообще всё, включая тонкие и слабые ветви.


  • Позднее пригибание часто заканчивается трещинами и надломами у основания.

  • Слишком сильное давление на один стебель опаснее, чем постепенный наклон всей связки.

  • Загущённый куст хуже проветривается и зимует менее предсказуемо.

  • Если побеги уже явно сухие или слабые, не стоит рассчитывать, что зима их исправит.

Лайфхак: после работы отойдите на пару шагов и посмотрите на ряд со стороны. Если один куст явно выбивается по высоте, наклону или густоте, лучше поправить его сразу, чем вспоминать о нём после первого снегопада.

Если коротко, пригибание малины — хороший способ, но только не на автопилоте. Он лучше работает там, где снег действительно укрывает побеги, а сама работа сделана вовремя и без спешки. Если же участок ветреный и зима часто стартует без снега, разумнее сделать ставку на прореживание, аккуратную фиксацию и наблюдение за условиями именно на своём участке.

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