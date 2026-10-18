Протоиерей Смирнов рассказал, кого не коснется Страшный суд

Протоиерей Димитрий Смирнов в одной из своих бесед рассказал, почему некоторые верующие могут избежать Страшного суда и обрести вечную жизнь. Священнослужитель объяснил, что участь человека определяется не только его религиозными убеждениями, но и повседневными поступками, словами и мыслями. Об этом говорится в беседе, опубликованной радио «Радонеж».

По словам священника, в Евангелии говорится о том, что верующие во Христа не подвергаются суду, а переходят к вечной жизни. Однако для правильного понимания этих слов необходимо разобраться, что именно подразумевается под настоящей верой.

Смирнов пояснял, что недостаточно просто признавать существование Бога или считать себя православным. Подлинная вера предполагает преданность Христу, соблюдение Его заповедей и стремление не отступать от христианских принципов.

Человек, сохраняющий такую верность на протяжении жизни, уже пребывает в духовном единстве с Богом. Именно поэтому, согласно объяснению протоиерея, он не оказывается перед судом в привычном понимании.

Особое внимание священнослужитель уделял человеческим поступкам. Он отмечал, что люди фактически ежедневно определяют собственную участь. Каждое принятое решение, произнесённое слово и даже отношение к возникающим мыслям становятся проявлением внутреннего нравственного выбора.

При этом отец Димитрий напоминал, что Христос пришёл в мир ради спасения людей. Поэтому суд, в его понимании, связан прежде всего с тем, каким человек становится в результате прожитой жизни.

Священник также предостерегал от чрезмерного увлечения суевериями. В качестве примеров он приводил распространённые обычаи, когда люди прикрепляют замки к мостам ради крепкого брака или прикасаются к бронзовым памятникам в надежде привлечь удачу.

Подобное поведение, по его мнению, свидетельствует о попытках обрести благополучие с помощью внешних действий. Аналогичное заблуждение возникает, когда человек воспринимает церковное венчание как гарантию счастливой семейной жизни, забывая о необходимости ежедневно трудиться над отношениями.

Вопрос о Царствии Божием протоиерей также связывал с внутренним состоянием личности. Согласно изложенной им позиции, духовная участь человека зависит от того, какие чувства, намерения и поступки определяют его существование.

Священнослужитель подчёркивал, что ответственность за сделанный выбор лежит на каждом. Отсутствие наставлений или недостаток религиозных знаний, по его убеждению, не освобождают человека от необходимости задумываться о собственной жизни.

Возможности для духовного совершенствования, как объяснял отец Димитрий, встречаются и в самых обыденных обстоятельствах. Даже ожидание в очереди, столкновение с чужой грубостью или необходимость проявить терпение могут стать поводом для работы над собой.

В подобных ситуациях священник предлагал мысленно обратиться к примеру святых, в частности Сергия Радонежского, и представить, каким образом они повели бы себя на месте обычного человека.

Таким образом, в рассуждениях протоиерея Димитрия Смирнова подготовка к вечной жизни начинается задолго до смерти. Её основой становится сознательное следование христианским заповедям, а значение имеют не только важные события, но и повседневные нравственные решения.