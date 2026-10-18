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Священник Кречетов объяснил, почему нельзя разговаривать с умершими

Служба новостей Автор статьи
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Православный священник Ульян Кречетов объяснил, почему верующим не рекомендуется пытаться общаться с умершими родственниками на кладбище или во время сновидений. По его словам, подобные действия могут представлять духовную опасность, а лучшим способом сохранить связь с ушедшими близкими остается молитва. Об этом сообщает «МедиаПоток».

Священнослужитель отметил, что потеря дорогого человека нередко заставляет родственников искать способы продолжить привычное общение. Некоторые люди после смерти близких продолжают мысленно беседовать с ними, рассказывают о событиях своей жизни и даже сохраняют повседневные привычки, связанные с присутствием покойного.

Например, скорбящие могут по утрам готовить чай для умершего родственника или делиться с ним переживаниями, словно он по-прежнему находится рядом. Подобное поведение часто объясняется сильной привязанностью и нежеланием окончательно принять утрату.

Однако, как пояснил Кречетов, православная традиция предлагает иной способ проявления любви и заботы об ушедших. Вместо попыток вступить с ними в непосредственный разговор верующим рекомендуется обращаться к Богу с просьбами об упокоении души покойного.

Особое значение священник придает молитвам за умерших. По его мнению, именно такое обращение к Господу становится наиболее правильной формой духовной поддержки человека, завершившего свой земной путь.

Попытки же установить непосредственный контакт с миром мертвых Кречетов связывает с оккультными практиками, которые не одобряются православным вероучением. Он предостерегает верующих от подобных действий, считая их потенциально опасными для духовного состояния человека.

Священнослужитель также не советует превращать посещение кладбища в постоянные беседы с покойными. По его убеждению, человек не может быть уверен, с кем именно пытается установить связь.

Кречетов предупреждает, что чрезмерное увлечение такими попытками способно привести к духовным заблуждениям. В рамках своих религиозных представлений он допускает, что скорбящий родственник может оказаться под влиянием нечистой силы.

Кроме того, священник обратил внимание на опасность чрезмерного погружения в переживания после потери близкого. По его словам, постоянные попытки разговаривать с умершим могут сопровождаться замкнутостью и отстранением от окружающего мира.

При этом Кречетов напомнил, что согласно христианскому учению, смерть означает прекращение земного существования тела, но не исчезновение души. Поэтому верующим важно помнить об умерших в молитвах, а не пытаться поддерживать с ними привычное общение.

Священнослужитель подчеркнул, что православная вера предполагает надежду на будущую встречу с ушедшими близкими в вечной жизни. Именно молитва и сохранение доброй памяти, по его убеждению, должны занимать главное место в отношении человека к умершим родственникам.

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