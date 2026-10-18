Каждый третий житель Татарстана сталкивался с деменцией у родственников

Каждый третий житель Татарстана сталкивался с деменцией у кого-то из родственников. Об этом сообщили в проекте «Деменция.net» по итогам исследования, проведённого летом 2026 года. Опрос показал, что 24% респондентов не принимают никаких мер для профилактики заболевания у пожилых членов семьи. Ещё 29% не заботятся о профилактике для себя.

Конкретные методы проверки на признаки деменции знают только 11% опрошенных. Руководитель проекта Наталья Русакова отметила: до 45% случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, если воздействовать на изменяемые факторы риска.

Большинство семей предпочитают ухаживать за больными самостоятельно. Опыт ухода за другими членами семьи есть у 54% участников опроса, за собой — у 30%. При этом 85% столкнулись с информационными трудностями, а 79% — с выгоранием и усталостью.

Ранее в РАН объясняли рост случаев деменции в России. Академик Геннадий Онищенко связал это с двумя причинами.