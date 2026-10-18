Новости Татарстана

Каждый третий житель Татарстана сталкивался с деменцией у родственников

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Каждый третий житель Татарстана сталкивался с деменцией у кого-то из родственников. Об этом сообщили в проекте «Деменция.net» по итогам исследования, проведённого летом 2026 года. Опрос показал, что 24% респондентов не принимают никаких мер для профилактики заболевания у пожилых членов семьи. Ещё 29% не заботятся о профилактике для себя.

Конкретные методы проверки на признаки деменции знают только 11% опрошенных. Руководитель проекта Наталья Русакова отметила: до 45% случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, если воздействовать на изменяемые факторы риска.

Большинство семей предпочитают ухаживать за больными самостоятельно. Опыт ухода за другими членами семьи есть у 54% участников опроса, за собой — у 30%. При этом 85% столкнулись с информационными трудностями, а 79% — с выгоранием и усталостью.

Ранее в РАН объясняли рост случаев деменции в России. Академик Геннадий Онищенко связал это с двумя причинами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

«Вы зачем мучаете картошку?»: повар увидел мою сковороду и раскрыл секрет корочки

Кулинария

день назад

Как в ресторане, только дешевле: повара раскрыли секрет приготовления идеальных хашбраунов дома

вывести плесень в ванной лимонной кислотой

Кулинария

день назад

Завернуть в фольгу как конфету и отправить в духовку: как приготовить сочную куриную колбасу из грудки без лишней возни

Польза

3 дня назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост

шиномонтаж r16 цена в Москве

Кулинария

день назад

Всю жизнь лепила пельмени неправильно: какой ингредиент в тесте был главной проблемой

Кулинария

день назад

Пельмени больше не варю в воде: попробовала турецкий способ с чесночным йогуртом и теперь готовлю только так

Кулинария

12 часов назад

Фарш больше не превращаю в котлеты и тефтели: заворачиваю его в рисовую бумагу и получаю хрустящие рулетики с сочной начинкой

Кулинария

6 часов назад

Забудьте про сухие котлеты и отдельный гарнир: турецкий ужин из фарша и картошки готовится в одной форме
Лайфхаки
час назад

2 овоща хранятся до весны без погреба: как держать картофель и свёклу дома

Как хранить картофель и свёклу в квартире без п...

Кулинария

13 минут назад

Забудьте про привычную курицу в духовке: горчично-сливочный соус превращает её в блюдо как из ресторана

Новости Татарстана

37 минут назад

Каждый третий житель Татарстана сталкивался с деменцией у родственников

Кулинария

час назад

Капусту больше не отправляю в суп: делаю из неё пиццу, которую просят повторить

Не у нас

час назад

Священник Кречетов объяснил, почему нельзя разговаривать с умершими
Две татарстанские сети вошли в топ-10 рейтинга ...
Новости Татарстана
7 часов назад

Две татарстанские сети вошли в топ-10 рейтинга российских франшиз

Кулинария

2 часа назад

Пельмени в кастрюлю больше не бросаю: готовлю из них ленивый пирог за 15 минут

Не у нас

2 часа назад

Священники РПЦ объяснили, какие вещи нельзя забирать из храма

Не у нас

3 часа назад

В РПЦ рассказали, когда супружеская близость становится грехом
До 16 м/с: в Татарстане 19 октября ожидается си...
Новости Татарстана
8 часов назад

До 16 м/с: в Татарстане 19 октября ожидается сильный ветер
Тепло до 20 градусов и почти без осадков ждет Т...
Новости Татарстана
13 часов назад

Тепло до 20 градусов и почти без осадков ждет Татарстан в воскресенье