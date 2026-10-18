Снаружи хрустят, внутри тянется сыр: эти картофельные вафли сметают за минуты

Картошка, сыр и несколько ложек муки — из этого простого набора получается закуска, которую хочется есть прямо со сковороды. Снаружи аппетитная золотистая корочка, внутри мягкий картофель и расплавленный сыр. По вкусу такие вафли напоминают драники, но выглядят гораздо интереснее.

И самое приятное — сложные ингредиенты не понадобятся. Картофельную массу можно приготовить в вафельнице, а если её нет — обжарить небольшими лепёшками на обычной сковороде. Главное — правильно подготовить картошку, чтобы корочка получилась хрустящей.

Что понадобится для картофельных вафель

На 3 порции:

картофель — 500 г;

твёрдый сыр — 120 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — ½ ч. л.;

чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — для смазывания.

Для соуса:

сметана — 100 г;

укроп — несколько веточек;

чеснок — ½ зубчика;

соль — по вкусу.

Сыр лучше выбирать тот, который хорошо плавится: подойдут гауда, российский или молодой чеддер.

Как приготовить картофельные вафли

Очистите картофель и натрите на крупной тёрке. Слегка посолите и оставьте на 2–3 минуты. Тщательно отожмите картофельную массу руками. Чем меньше в ней останется лишней жидкости, тем лучше получится корочка. Натрите сыр, измельчите чеснок. Добавьте их к картофелю вместе с яйцом, мукой и чёрным перцем. Перемешайте ингредиенты. Масса должна быть густой и держаться вместе, но не превращаться в плотное тесто. Разогрейте вафельницу и слегка смажьте рабочие поверхности маслом. Выложите небольшую порцию картофельной массы, распределите её ровным слоем и закройте прибор. Готовьте примерно 7–10 минут, в зависимости от мощности вафельницы и толщины слоя. Вафли должны стать золотистыми, а картофель внутри — полностью мягким. Готовые вафли переложите на решётку. Для соуса смешайте сметану, измельчённый укроп, чеснок и немного соли.

Если вафельницы нет, сформируйте из массы небольшие лепёшки толщиной около 1 см и обжарьте на сковороде с маслом по 4–5 минут с каждой стороны до готовности.

Как добиться хрустящей корочки

Основная причина мягких картофельных вафель — избыток влаги. Натёртый картофель быстро выделяет сок, поэтому его важно хорошо отжать ещё до добавления остальных ингредиентов.

Не стоит и слишком рано открывать вафельницу. Пока корочка не сформировалась, картофельная масса может прилипать к рабочим поверхностям и разрываться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для картофельных вафель я всегда хорошо отжимаю натёртую картошку. Если оставить лишний сок, вместо хрустящей корочки получится мягкая поверхность. И ещё один момент: готовые вафли лучше выкладывать на решётку, а не складывать стопкой — так они не отсыреют от пара».

Что добавить для более яркого вкуса

В картофельную массу можно положить мелко нарезанный зелёный лук, немного укропа или щепотку копчёной паприки. Для более насыщенного сырного вкуса часть обычного сыра заменяют пармезаном.

Подавать вафли лучше сразу после приготовления, пока края хрустят, а сыр внутри остаётся мягким. Они хорошо сочетаются со сметанным соусом, свежими помидорами и огурцами.

Такой рецепт подойдёт для завтрака, горячей закуски или необычного гарнира. А если дома осталась пара картофелин и немного сыра, это отличный повод приготовить что-то интереснее привычных драников.