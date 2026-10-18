Пельмени в кастрюлю больше не бросаю: готовлю из них ленивый пирог за 15 минут

Пельмени обычно отправляют в кипящую воду, а потом подают со сметаной или сливочным маслом. Но из той же пачки можно приготовить совершенно другой ужин — с нежной яичной заливкой, расплавленным сыром и румяной корочкой. Получается что-то среднее между запеканкой и сытным пирогом.

Самое удобное, что для такого блюда не придётся замешивать тесто или лепить начинку. Основой станут обычные замороженные пельмени, а всё остальное найдётся практически в любом холодильнике.

Что понадобится для ленивого пирога

На 2–3 порции:

замороженные пельмени — 400 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

твёрдый сыр — 100 г;

молоко — 50 мл;

сливочное масло — 10 г;

соль — небольшая щепотка;

чёрный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Лучше выбирать некрупные пельмени. Они быстрее прогреваются, а готовую запеканку удобнее делить на порции.

Как приготовить пирог из пельменей на сковороде

Вскипятите воду в небольшой кастрюле, опустите замороженные пельмени и варите 4–5 минут после повторного закипания. Они должны частично приготовиться, но ещё оставаться плотными. Слейте воду. Разбейте яйца в миску, добавьте сметану и молоко. Взбейте вилкой до однородности, приправьте перцем и небольшим количеством соли. Натрите сыр на крупной тёрке. Примерно треть добавьте в яичную смесь, остальное оставьте для верхнего слоя. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием диаметром 22–24 см. Растопите сливочное масло и выложите пельмени в один слой. Залейте пельмени яичной смесью, слегка покачайте сковороду, чтобы заливка распределилась между ними. Посыпьте оставшимся сыром, накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 8–10 минут. Яичная масса должна полностью схватиться, а сыр — расплавиться. Проверьте, что мясная начинка пельменей полностью приготовилась. Для изделий с фаршем из говядины или свинины температура в центре должна достигнуть 71 °C, с птицей — 74 °C. При необходимости подержите блюдо под крышкой ещё несколько минут.

Перед подачей дайте пирогу постоять 2–3 минуты. После этого его будет проще разделить лопаткой на порции.

Важно: 15 минут — ориентировочное время для небольших пельменей при быстрой подготовке ингредиентов. Крупным изделиям может понадобиться больше времени.

Как получить румяную сырную корочку

На сковороде под крышкой сыр обычно плавится, но не всегда подрумянивается. Если хочется именно золотистый верх, используйте сковороду со съёмной ручкой, подходящую для духовки, и в конце поставьте блюдо под верхний нагрев на 2–3 минуты.

Другой вариант — готовить пирог в небольшой форме для запекания. Предварительно подваренные пельмени заливают яичной смесью, посыпают сыром и отправляют в духовку при 200 °C примерно на 12–15 минут, до готовности заливки и начинки.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте слишком много молока. Избыточная жидкость мешает заливке схватиться, и вместо пирога может получиться омлет с пельменями в соусе.

Чем дополнить ленивый пирог

Чтобы вкус стал ярче, между пельменями можно разложить несколько кусочков помидора или добавить немного обжаренного лука. Любителям пряных блюд подойдёт щепотка копчёной паприки.

Подавайте пирог горячим, посыпав укропом или зелёным луком. Отдельно можно поставить сметану с чесноком либо простой салат из свежих огурцов.

Такой рецепт особенно выручает, когда в морозилке осталась пачка пельменей, а обычный способ приготовления уже надоел. Несколько дополнительных ингредиентов — и привычный полуфабрикат превращается в сытный ужин с нежной серединкой и аппетитной сырной шапочкой.