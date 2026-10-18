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Священники РПЦ объяснили, какие вещи нельзя забирать из храма

Служба новостей Автор статьи
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Представители православного духовенства напомнили верующим о правилах обращения с церковными предметами и святынями. Некоторые распространённые запреты касаются свечей, денег, икон и других вещей, находящихся в храме. При этом часть подобных представлений связана с народными суевериями, а не с официальными церковными предписаниями. Об этом сообщает «Московская область сегодня».

Одно из поверий касается свечей, которые случайно падают во время богослужения. Существует представление, что такую свечу не следует забирать домой, поскольку произошедшее может предвещать неприятности. Вместо этого верующим советуют оставить её в церкви и обратиться к Богу с молитвой о защите от бед.

Отдельные рекомендации относятся к освящённым предметам. Иконы и нательные кресты занимают важное место в православной традиции. Однако некоторые люди опасаются приносить домой вещи, ранее принадлежавшие посторонним, полагая, что вместе с ними можно получить чужие жизненные трудности. Подобные опасения относятся к суевериям и не являются частью церковного учения.

Особого отношения требуют святыни, которые со временем повредились или стали непригодными для дальнейшего использования. Старые иконы, сломанные крестики и другие освящённые предметы не рекомендуется выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В таких случаях верующим советуют обратиться в ближайший храм, где подскажут, каким образом следует с ними поступить.

В публикации также упоминается поверье, связанное с деньгами. Согласно ему, случайно упавшие на церковный пол монеты или купюры лучше не забирать, а оставить на нужды прихода либо для помощи нуждающимся. Вместе с тем считать такую ситуацию обязательным поводом для пожертвования оснований нет.

Внимательное отношение рекомендуется проявлять и к религиозной литературе. Перед использованием определённых церковных книг в домашних условиях прихожанам советуют получить благословение священнослужителя.

Ещё одна рекомендация касается земли с кладбища. Если человек намерен взять её с территории захоронения, ему предлагают предварительно обсудить этот вопрос с духовником.

Священнослужители напоминают о необходимости бережного обращения со святынями и уважительного поведения в храме. Однако важно различать церковные традиции и народные поверья. Представление о том, что упавшая свеча предсказывает несчастье, или убеждение в способности чужих вещей передавать беды не относятся к обязательным правилам православной веры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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