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Фомин день 19 октября: какие традиции соблюдать и чего стоит опасаться

Служба новостей Автор статьи
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Ежегодно 19 октября православные христиане вспоминают святого апостола Фому и священномученика Иоанна пресвитера. В народе праздник получил название Фомин день, или Фома-хлебник. С этой датой издавна связывали определённые правила поведения, хозяйственные обычаи и погодные поверья. Об этом сообщает ЯСИА.

На Руси к этому времени крестьяне старались закончить основные работы по сбору урожая и подготовить продовольствие к зиме. Наполненные зерном закрома становились символом достатка, а сам праздник служил поводом оценить результаты проделанного за год труда.

Одной из главных традиций считалось посещение церкви. Верующие обращались с молитвами к святому Фоме и зажигали свечи. В семьях, которым удалось собрать много зерна и других продуктов, устраивали застолья, отмечая завершение сельскохозяйственного сезона.

Особое место в праздничных обычаях занимал свежеиспечённый хлеб. Существовало поверье, согласно которому больному человеку следовало дать хлебную горбушку. Предки верили, что такое угощение способствует возвращению сил и помогает быстрее справиться с недугом.

Фомин день также напоминал о необходимости разумно распоряжаться деньгами и домашним имуществом. Люди старались избегать напрасных расходов, не совершать ненужных покупок и внимательно относиться к накопленным запасам.

Согласно народным представлениям, 19 октября не полагалось выставлять собственное благополучие напоказ. Особенно не приветствовалось хвастовство богатым урожаем перед чужими людьми. Вместе с тем хорошим поступком считалась поддержка тех, кто испытывал нужду.

Ещё одним важным правилом было самостоятельное выполнение своих обязанностей. Перекладывать порученные дела на окружающих в этот день не советовали. Вместо этого приветствовались усердие, ответственность и бережливость.

Наблюдали в праздник и за природными явлениями. По отсутствию ветра судили о приближении холодов, а большие скопления ворон воспринимали как предупреждение о скором ненастье.

Если 19 октября выпадал мелкий сухой снег, похожий на крупинки, крестьяне ожидали богатого урожая будущим летом. Появление снежного покрова в Фомин день также связывали с приходом зимней погоды примерно в середине ноября.

Многое о предстоящих изменениях погоды, по народным поверьям, мог рассказать дым из печных труб. Поднимающийся прямо вверх дым обещал тепло и ясное небо. Если же он распространялся вдоль земли, готовились к дождливой погоде.

Обращали внимание и на вечернее солнце. Его необычно бледный оттенок во время заката считался предвестником заметного понижения температуры.

Все эти наблюдения передавались из поколения в поколение и составляли часть народного календаря. При этом подобные приметы не являются достоверным способом определения будущих погодных условий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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