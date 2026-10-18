Фомин день 19 октября: какие традиции соблюдать и чего стоит опасаться

Ежегодно 19 октября православные христиане вспоминают святого апостола Фому и священномученика Иоанна пресвитера. В народе праздник получил название Фомин день, или Фома-хлебник. С этой датой издавна связывали определённые правила поведения, хозяйственные обычаи и погодные поверья. Об этом сообщает ЯСИА.

На Руси к этому времени крестьяне старались закончить основные работы по сбору урожая и подготовить продовольствие к зиме. Наполненные зерном закрома становились символом достатка, а сам праздник служил поводом оценить результаты проделанного за год труда.

Одной из главных традиций считалось посещение церкви. Верующие обращались с молитвами к святому Фоме и зажигали свечи. В семьях, которым удалось собрать много зерна и других продуктов, устраивали застолья, отмечая завершение сельскохозяйственного сезона.

Особое место в праздничных обычаях занимал свежеиспечённый хлеб. Существовало поверье, согласно которому больному человеку следовало дать хлебную горбушку. Предки верили, что такое угощение способствует возвращению сил и помогает быстрее справиться с недугом.

Фомин день также напоминал о необходимости разумно распоряжаться деньгами и домашним имуществом. Люди старались избегать напрасных расходов, не совершать ненужных покупок и внимательно относиться к накопленным запасам.

Согласно народным представлениям, 19 октября не полагалось выставлять собственное благополучие напоказ. Особенно не приветствовалось хвастовство богатым урожаем перед чужими людьми. Вместе с тем хорошим поступком считалась поддержка тех, кто испытывал нужду.

Ещё одним важным правилом было самостоятельное выполнение своих обязанностей. Перекладывать порученные дела на окружающих в этот день не советовали. Вместо этого приветствовались усердие, ответственность и бережливость.

Наблюдали в праздник и за природными явлениями. По отсутствию ветра судили о приближении холодов, а большие скопления ворон воспринимали как предупреждение о скором ненастье.

Если 19 октября выпадал мелкий сухой снег, похожий на крупинки, крестьяне ожидали богатого урожая будущим летом. Появление снежного покрова в Фомин день также связывали с приходом зимней погоды примерно в середине ноября.

Многое о предстоящих изменениях погоды, по народным поверьям, мог рассказать дым из печных труб. Поднимающийся прямо вверх дым обещал тепло и ясное небо. Если же он распространялся вдоль земли, готовились к дождливой погоде.

Обращали внимание и на вечернее солнце. Его необычно бледный оттенок во время заката считался предвестником заметного понижения температуры.

Все эти наблюдения передавались из поколения в поколение и составляли часть народного календаря. При этом подобные приметы не являются достоверным способом определения будущих погодных условий.