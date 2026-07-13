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В Татарстане завершился международный чемпионат Tatarstan Junior Open

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В Татарстане завершился международный детский т...

Первые в истории региона некоммерческие спортивные сборы для детей из разных стран завершились турниром Tatarstan Junior Open. Турнир прошел на двух гольф-полях: в гольф-клубе «Свияжские холмы» (Sviyaga Hills) и гольф-клубе «Ак Барс» (Ak Bars Golf). В сборах и турнире, помимо татарстанских и российских спортсменов, участвовали юные гольфисты из Кыргызстана, Бахрейна, Турции и Беларуси. Всего на гольф-поле вышло более 40 игроков.

Впечатлениями от прошедших сборов и турнира делится вице-президент АГРТ Санжар Уакасов:

«Мы рады и благодарны за доверие: гольф-федерации, партнеры и друзья доверили нам самое дорогое — детей. Все гости получили бурю эмоций, огромный опыт и множество впечатлений и воспоминаний. В финальный день три ребенка показали феноменальный результат: татарстанец Ралиф Нуретдинов и два турецких гольфиста — Ялчин Баде и Зульфикари Эмин. Они прошли все лунки за 67 ударов — это на 5 ударов меньше пара (условного норматива) для этого поля».

По итогам чемпионата победителями в своих категориях стали:

Мохаммед Абдаллах (Бахрейн) — мальчики 2014–2016 г. р.;
Эмин Зульфикари (Турция) — юноши 2012–2013 г. р.;
Ралиф Нуретдинов (Республика Татарстан) — юниоры 2008–2011 г. р.;
Анна Ермашова (Беларусь) — девочки 2014–2016 г. р.;
Баде Яльчин (Турция) — девушки 2012–2013 г. р.;
Влада Телятникова (Республика Татарстан) — юниорки 2008–2011 г. р.;
Любовь Базан (Беларусь) — категория «Будущие чемпионы».

Представители стран-участниц остались под впечатлением от гостеприимства, организации и уровня инфраструктуры. «Дети в восторге от ваших полей», «Казань покорила наши сердца, а местные поля заворожили своей красотой. Увозим с собой самые теплые воспоминания», «Thank you for organizing such a great tournament. The kids loved it. We hope to see you next year».

Сборы, организованные Ассоциацией гольфа Республики Татарстан (АГРТ) при поддержке Министерства спорта Республики Татарстан, стали важным этапом в развитии международного детского спорта. Ассоциация гольфа Республики Татарстан выражает надежду, что подобные турниры станут традицией не только в Татарстане, но и в странах, которые на этот раз стали нашими гостями.

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