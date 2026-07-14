Технологии

Momentum Technologies представила переносное укрытие Lifepod

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Французская компания Momentum Technologies выпустила Lifepod — автономный модуль, предназначенный для защиты от пуль и взрывов. Корпус капсулы выполнен из высокопрочной стали, при этом конструкция остаётся мобильной.

В отличие от стационарных бункеров, Lifepod можно перевозить в контейнере, транспортировать вертолётом и быстро разворачивать в городе или на удалённых объектах. Разработчики отмечают, что укрытие защищает от различных угроз.

Стоимость базовой версии составляет от 25 до 35 тысяч фунтов стерлингов (2,6–3,6 млн рублей).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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