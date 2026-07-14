Momentum Technologies представила переносное укрытие Lifepod
Французская компания Momentum Technologies выпустила Lifepod — автономный модуль, предназначенный для защиты от пуль и взрывов. Корпус капсулы выполнен из высокопрочной стали, при этом конструкция остаётся мобильной.
В отличие от стационарных бункеров, Lifepod можно перевозить в контейнере, транспортировать вертолётом и быстро разворачивать в городе или на удалённых объектах. Разработчики отмечают, что укрытие защищает от различных угроз.
Стоимость базовой версии составляет от 25 до 35 тысяч фунтов стерлингов (2,6–3,6 млн рублей).
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