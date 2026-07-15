ФАС требует от Apple предустановить RuStore и MAX на iPhone до 2026 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение компании Apple, потребовав устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и установить отечественное ПО на устройствах с iOS. Ведомство считает, что использование иностранной поисковой системы по умолчанию на iPad и iPhone ущемляет интересы потребителей и создает неравные условия для российских разработчиков.

Apple должна выполнить требования до 15 июля 2026 года. В противном случае ФАС может возбудить антимонопольное дело, и компании грозит штраф до 4 млрд рублей. Ведомство также указало на отсутствие предустановки национального мессенджера MAX и магазина приложений RuStore.

Предупреждение стало продолжением событий конца июня, когда Apple без предупреждения удалила из App Store приложения холдинга VK, включая «ВКонтакте», VK Видео и VK Музыку. Ранее из магазина пропал и мессенджер MAX. После этого Минцифры обратилось в ФАС с просьбой проверить действия Apple на соответствие антимонопольному законодательству.