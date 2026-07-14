Утечка раскрыла возможности ИИ-помощника Honor YOYO Next

В сети появилась информация о новом голосовом помощнике Honor YOYO Next, который выйдет вместе с оболочкой MagicOS 11. Согласно опубликованному скриншоту, YOYO Next придёт на смену или дополнит текущего ассистента YOYO.

Главное отличие новой версии — возможность управлять приложениями «практически в любых сценариях», тогда как текущая справляется лишь с ограниченным набором задач. Также в YOYO Next появится функция «долговременной памяти», которая ускоряет работу приложений и делает отклик более быстрым.

Кроме того, в помощнике будет встроенный «магазин», где пользователи смогут подключать нужные большие языковые модели и настраивать их под свои задачи. Официального подтверждения от Honor пока нет.