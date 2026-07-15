Журналисты MakeUseOf обнаружили, что встроенные функции Windows могут снижать скорость проводного интернета. Основной причиной назван режим энергоэффективной передачи данных через Ethernet. В моменты отсутствия трафика адаптер переходит в режим низкого энергопотребления, но не всегда может из него выйти. Отключить эту настройку можно в «Диспетчере устройств» в разделе «Сетевые адаптеры», отыскав пункт «Энергоэффективный Ethernet».

Также на скорость влияет функция «Скорость и дуплекс» в том же разделе. Для максимальной производительности авторы советуют установить значение «Автоматическое согласование».

Ранее MakeUseOf перечислили другие встроенные сервисы Windows, замедляющие систему: OneDrive, Phone Link и Teams.