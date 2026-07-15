Sony отложила выход аркадного геймпада FlexStrike для PS5

PlayStation подтвердила задержку релиза беспроводного контроллера FlexStrike Wireless Fight Stick для PS5. Устройство, анонсированное в начале июня, не поступит в продажу в запланированный срок из-за непредвиденных производственных проблем.

FlexStrike — первый официальный аркадный контроллер (fight stick), разработанный Sony. Его выход планировался одновременно с файтинг-игрой Marvel Tōkon: Fighting Souls, которая выходит на PS5 и PC.

Компания сообщила, что дополнительное время будет использовано для доработки устройства. Новая дата релиза пока не объявлена.

Клиенты, оформившие предзаказы в магазине PlayStation Direct, могут проверить статус заказа на сайте и получат уведомления от Sony. Тем, кто заказал у других продавцов, следует ожидать сообщений от магазина.