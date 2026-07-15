BGR назвал способы сохранить данные без покупки нового смартфона

Издание BGR перечислило несколько способов сохранить данные на мобильных устройствах без необходимости приобретать новый смартфон. Владельцам Android-устройств рекомендуют воспользоваться облачным сервисом Google Drive, который предоставляет 15 ГБ бесплатного пространства. Также можно настроить автоматическую синхронизацию данных с облачным сервером.

Альтернативой облачным хранилищам служат внешние накопители, подключаемые к смартфону через порт USB-C. После подключения файлы перемещаются с помощью приложения для управления файлами.

Кроме того, на рынке ещё встречаются модели смартфонов со слотами для карт памяти, что позволяет расширить встроенную память устройства. Ранее издание Tom’s Guide также советовало использовать облачные хранилища или внешние устройства для хранения данных вместо покупки дорогих смартфонов с большим объёмом памяти.