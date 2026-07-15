Microsoft предупредила о вирусе GigaWiper, уничтожающем файлы

Компания Microsoft сообщила о новой угрозе — вредоносной программе GigaWiper, которая способна удалять файлы и повреждать разделы на жёстких дисках. По данным издания PCWorld, вирус не только стирает информацию, но и может сделать дисковое пространство непригодным для дальнейшего использования.

GigaWiper уничтожает записи разделов и перезаписывает содержимое носителей, после чего восстановить данные практически невозможно. Кроме того, программа способна зашифровывать данные, генерируя случайный ключ, без которого доступ к информации невозможен.

В Microsoft отметили, что на данный момент атаки GigaWiper зафиксированы только в отношении редких компаний и организаций. Пользователям рекомендовано регулярно обновлять Windows и избегать открытия подозрительных файлов из ненадёжных источников.