Технологии

Tuvio представила 65-дюймовый телевизор с MiniLED и 144 Гц

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Tuvio представила 65-дюймовый телевизор TM65UFB...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания Tuvio выпустила 65-дюймовый телевизор TM65UFBCV5 с MiniLED-подсветкой, VA-матрицей и частотой обновления 144 Гц. Модель поддерживает 4K, Dolby Vision, HDMI 2.1, VRR и ALLM, что делает её подходящей как для кино, так и для игр.

Телевизор оснащён Google TV, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Заявленная яркость — до 500 нит, контрастность — 7000:1. Встроенная акустика включает два динамика по 10 Вт и сабвуфер на 18 Вт, суммарная мощность — 38 Вт.

Из недостатков — Wi-Fi только пятого поколения и широко расставленные ножки, требующие тумбы шириной не менее 1445,5 мм. Цена модели — около 70 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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