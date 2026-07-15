В Госдуме готовят закон о долгосрочной аренде жилья со скидкой
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В России может появиться новый механизм долгосрочной аренды жилья по ставке ниже рыночной. Депутаты Госдумы разрабатывают соответствующий законопроект, сообщил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Речь идет о регулировании долгосрочной наследуемой аренды. Предполагается, что ставка по таким договорам будет льготной — ниже среднерыночной.
Инициатива находится на стадии подготовки. Конкретные параметры законопроекта пока не раскрываются.
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