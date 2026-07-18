Число закрытых турфирм в России выросло в полтора раза

За первое полугодие с рынка ушли 2,7 тыс. туристических компаний — на 52% больше, чем год назад. Причина — охлаждение спроса: россияне стали реже путешествовать и активнее экономить.

Интерес к поездкам по стране снизился, а зарубежные направления не смогли компенсировать спад из-за кризиса на Ближнем Востоке. Те, кто всё же отправляется в отпуск, выбирают бюджетные варианты и сокращают продолжительность поездок.

В Москве и Санкт-Петербурге, где до пандемии до 85% продаж приходилось на зарубежные туры, число игроков заметно уменьшилось. В то же время в Дагестане, Камчатке и Мурманской области количество турфирм выросло за счёт внутреннего туризма.

В первом квартале 2025 года доля зарубежных направлений в структуре поездок выросла почти до 26%, а бронирования туров за рубеж прибавили 24% год к году. Этому способствовали расширение авиасообщения и укрепление рубля. Однако внутренний туризм просел: число бронирований по России сократилось на 3,3%, а доля страны в структуре заказов упала до 12%.