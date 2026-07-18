Технологии

Российская игра «Война миров: Сибирь» расскажет о малых народах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Разработчики игры «Война миров: Сибирь» впервые уделят значительное внимание малым народам, в частности шорцам. Для корректного отображения их истории и культуры студия МГЛА сотрудничает с краеведческими организациями региона. Проект выйдет в 2027 году при поддержке Института развития интернета. Игра сочетает альтернативную историю с вторжением марсиан и реальными событиями конца XIX века, включая строительство Транссибирской магистрали. Разработчики подчеркивают, что все культурные элементы прорабатываются с учетом исторического контекста.

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