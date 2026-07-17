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В Татарстане с начала года создали 16 источников воды

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане с сентября 2025 года упростили про...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С сентября 2025 года в Татарстане упростили процедуру установления зон санитарной охраны питьевых источников. Теперь исполкомы могут обращаться напрямую в Минэкологии республики, минуя лишние инстанции. С начала года уже создано 16 таких зон. Особенно активно процесс шел в Спасском, Агрызском, Новошешминском и Менделеевском районах. Количество обращений продолжает расти.

Зоны санитарной охраны защищают качество воды, устанавливая специальные режимы контроля и ограничения на хозяйственную деятельность в районе источников. Это важный шаг для сохранения чистоты питьевой воды.

Напомним, в Казани за полгода через «желтые сетки» собрали 55 тысяч кубометров отходов. Это эквивалентно объему воды, который могли бы вместить 22 олимпийских бассейна.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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