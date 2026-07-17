В Татарстане с начала года создали 16 источников воды

С сентября 2025 года в Татарстане упростили процедуру установления зон санитарной охраны питьевых источников. Теперь исполкомы могут обращаться напрямую в Минэкологии республики, минуя лишние инстанции. С начала года уже создано 16 таких зон. Особенно активно процесс шел в Спасском, Агрызском, Новошешминском и Менделеевском районах. Количество обращений продолжает расти.

Зоны санитарной охраны защищают качество воды, устанавливая специальные режимы контроля и ограничения на хозяйственную деятельность в районе источников. Это важный шаг для сохранения чистоты питьевой воды.

Напомним, в Казани за полгода через «желтые сетки» собрали 55 тысяч кубометров отходов. Это эквивалентно объему воды, который могли бы вместить 22 олимпийских бассейна.