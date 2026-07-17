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В Татарстане пересчитали кладбища и очистные

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане завершили актуализацию списков кла...

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В Татарстане завершили актуализацию списков кладбищ и очистных сооружений. Специалисты Фонда пространственных данных РТ вместе с муниципалитетами провели эту работу по поручению Кабмина республики, сообщает Татар-информ.

Проанализировали расположение мест захоронений с учётом градостроительной ситуации. В итоге получилась точная цифровая карта, которая поможет планировать землепользование.

На июнь 2026 года в республике насчитывается 3841 кладбище. Из них 3366 действующие, а 256 находятся в границах городов и посёлков городского типа.

Одновременно обновили перечень очистных сооружений канализационных стоков, которые находятся в муниципальной собственности.

Первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев отметил: актуализация данных — ключевой элемент цифровой трансформации управления землёй и имуществом в республике.

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