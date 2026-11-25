В Санкт-Петербурге стартовал финал всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы – 2026». Республику Татарстан на соревнованиях представляет сборная из 27 конкурсантов и 27 экспертов, которую сформировал АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Участники будут состязаться в 22 компетенциях основной возрастной категории, а также в одной юниорской и четырех индустриальных направлениях. Среди заявленных профессий — эксплуатация беспилотных авиационных систем, промышленная электроника, работа на станках с ЧПУ, медицина и педагогика. В индустриальном зачете честь республики будут отстаивать, в частности, сотрудники Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова.

Соревнования проводятся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Генеральный директор Центра компетенций РТ Эмиль Губайдуллин подчеркнул, что чемпионатное движение служит ключевым инструментом повышения качества подготовки кадров: оно помогает внедрять современные профессиональные стандарты в образовательный процесс и укреплять связь учебных заведений с реальным сектором экономики.

В прошлом году сборная Татарстана привезла из финала 28 медалей, а за весь чемпионатный цикл 2025 года региональная команда завоевала 243 награды и 72 медальона за профессионализм. Итоги нынешних финальных состязаний по 35 компетенциям подведут 5 декабря.