Вчерашнее пюре никто не хочет доедать: добавляю яйцо и сыр — все хотят доесть остатки этого блюда

Холодное картофельное пюре на следующий день уже не такое воздушное, как сразу после приготовления. При обычном разогревании оно редко возвращает прежнюю текстуру, поэтому остатки гарнира можно использовать иначе — превратить их в румяные картофельные лепешки.

Понадобятся яйцо, немного сыра и буквально пара ложек муки. Холодное пюре хорошо держит форму, сыр плавится внутри, а на сковороде появляется золотистая корочка. В результате получается уже не вчерашний гарнир, а отдельное горячее блюдо.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для картофельных лепешек пюре специально не разогреваю. Из холодильника оно плотнее, поэтому сформировать заготовки намного проще, а муки требуется совсем немного».

Что понадобится

холодное картофельное пюре — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 120 г;

пшеничная мука — 2–3 ст. л.;

зеленый лук или укроп — по желанию;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 1–2 ст. л.

Соль лучше добавлять только после того, как попробовали основу: пюре уже было посолено, а сыр дополнительно усиливает соленость блюда.

Как приготовить лепешки из пюре

Разомните пюре. Достаньте его из холодильника и хорошо разомните вилкой, чтобы избавиться от крупных плотных комочков. Добавьте яйцо. Перемешайте его с картофелем до однородности. Положите сыр. Натрите его на крупной терке. Примерно две трети вмешайте в картофель, оставшуюся часть пока отложите. Отрегулируйте консистенцию. Добавьте две столовые ложки муки и зелень. Масса должна быть мягкой, но сохранять форму. Если пюре очень влажное, понадобится еще одна ложка муки. Сформируйте лепешки. Смочите руки водой и сделайте заготовки толщиной примерно 1,5–2 см. Обжарьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте на среднем огне около 3–4 минут с первой стороны, пока снизу не появится уверенная корочка. Переверните и готовьте еще 2–3 минуты. Добавьте оставшийся сыр. Посыпьте лепешки сверху, накройте сковороду крышкой примерно на минуту, чтобы сыр расплавился.

Почему не стоит добавлять много муки

Количество муки зависит от самого пюре. Если при его приготовлении использовали много молока или сливок, масса будет мягче. Более плотному картофельному пюре может хватить двух ложек.

Но пытаться добиться консистенции обычного теста не нужно. Избыток муки действительно облегчает формовку, зато после жарки лепешки становятся плотными и теряют выраженный картофельный вкус.

Сыр тоже помогает массе держаться после нагревания, поэтому сначала лучше приготовить одну пробную лепешку и только затем решать, требуется ли дополнительная мука.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая ошибка — начать переворачивать лепешку слишком рано. Первые несколько минут ее вообще не трогаю: когда снизу сформируется корочка, она гораздо легче отойдет от сковороды целиком».

Для блюда стоит использовать только пюре, которое после предыдущего приема пищи своевременно убрали в холодильник. Подавать картофельные лепешки лучше горячими — со сметаной, свежими овощами или простым соусом из йогурта и зелени.

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