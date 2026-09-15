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Ученые из Петербурга нашли перспективные мишени для лечения шизофрении

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Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета выявили симптомы шизофрении, которые имеют наиболее тесные связи с другими проявлениями заболевания. Эти результаты могут помочь определить перспективные направления терапии. Об этом сообщили в пресс-службе журнала Consortium Psychiatricum, опубликовавшего исследование.

Специалисты рассмотрели научные публикации за последние шесть лет, в которых шизофрения изучалась с помощью сетевого анализа. Этот метод, основанный в том числе на технологиях машинного обучения, позволяет выявлять взаимосвязи между симптомами заболевания и оценивать их влияние друг на друга.

Исследование показало, что шизофрения может рассматриваться как сложная сеть взаимосвязанных проявлений, а не как совокупность отдельных симптомов. Наиболее значимыми узлами этой сети ученые назвали апатию, ангедонию, асоциальность, когнитивный дефицит и депрессию.

Ангедония означает снижение или потерю способности испытывать удовольствие. Когнитивные нарушения могут затрагивать память, внимание и речь. По оценке исследователей, центральные симптомы могут способствовать поддержанию других нарушений.

Соавтор работы Иван Филиппов сообщил, что результаты указывают на особую перспективность терапии негативных и когнитивных симптомов, а также аффективных нарушений.

Ученые также выделили два дополнительных направления. Речь идет о работе с последствиями детской травмы и повышении уровня осознания болезни. Исследователи считают, что эти подходы могут иметь значение наряду с применением лекарственных препаратов.

Таким образом, сетевой анализ позволяет рассматривать лечение шизофрении через воздействие на наиболее связанные между собой симптомы, а не только на отдельные проявления заболевания, сообщает "Самара Онлайн 24".

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