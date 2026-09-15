Технологии

Сбой в Discord затронул пользователей США, Европы и России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Во вторник, 15 сентября, в работе Discord произошел глобальный сбой. По данным Downdetector, из США поступило больше 35 тысяч жалоб, из Канады — свыше четырех тысяч.

В России Detector404 зафиксировал более восьми тысяч жалоб на неполадки, большинство комментаторов сообщали об уведомлении об отсутствии соединения с сервером. Помимо США и Канады, сбой заметили пользователи из Австралии, Индонезии, Японии, Вьетнама, Южной Африки и ряда европейских стран — Германии, Испании и Польши.

18 августа в России произошел крупный сбой интернета. У клиентов ряда российских операторов связи возникли проблемы с подключением, кроме того, неполадки затронули мобильные банки и стриминговые сервисы; причиной назвали перебои с электричеством на крупном узле связи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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