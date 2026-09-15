В Румынии 460 компаний могут обанкротиться из-за простоя НПЗ Petrotel

Около 460 румынских компаний, оказывающих услуги нефтеперерабатывающему заводу Petrotel, могут обанкротиться и, вероятно, закрыться из-за остановки предприятия. Об этом 15 сентября заявил глава конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу в беседе с DCBusiness. По его словам, потенциальное закрытие этих компаний способно оставить без работы 8 тыс. специалистов, что станет огромной проблемой для румынского государства.

Завод Petrotel, принадлежащий российской энергетической компании «Лукойл», в октябре 2025 года закрылся на ремонт. Затем он попал под санкции и окончательно прекратил работу. Долги предприятия превышают €400 млн. Для топливно-энергетического комплекса Румынии объект критически важен: он перерабатывал более 20% всей нефти в стране.

Помимо НПЗ, «Лукойл» владеет в Румынии примерно 300 автозаправками. На российскую компанию в стране работают 3,5 тыс. человек.

С весны 2026 года в Румынии продолжается энергетический кризис. 27 марта сообщалось, что в стране введено чрезвычайное положение из-за нехватки топлива. Для исправления ситуации Бухарест запретил экспорт бензина.