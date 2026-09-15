iPhone у пользователей превращается в «кирпич» после обновления до iOS 27

Попытка установить iOS 27 обернулась для владельцев iPhone массовым сбоем. Вместо апдейта система предлагает откатиться на предыдущую версию 26.7, а итогом становится ошибка и превращение телефона в бесполезный «кирпич». О жалобах пользователей сообщает SHOT.

По информации SHOT, неприятности на неудачной установке не заканчиваются. Те, кому обновиться всё же удалось, столкнулись с «цифровой зачисткой»: часть русских приложений исчезла, а новые не скачиваются.

Ограничения затронули и работу уже открытых программ — отправить фото или удалить сообщение стало задачей со звёздочкой. Нейросеть Apple Intelligence «забыла» русский язык: Siri, которая раньше отвечала на русском, теперь делает вид, что не понимает, о чём речь.

Среди других последствий — индикатор заряда, который показывает неверные данные, из-за чего телефон отключается при 20%. Apple Pay предлагает добавить карту «Мир», но при попытке привязки выдаёт ошибку.