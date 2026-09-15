Технологии

Google откроет предзаказы на ноутбуки Googlebook 21 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Предзаказы на первые ноутбуки Googlebook начнут принимать 21 сентября. Об этом объявила корпорация Google. В тот же день компания пообещала раскрыть дополнительные подробности об устройстве.

Первые модели подготовят Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. Ключевой особенностью называют функцию Magic Pointer: ожидается, что она даст быстрый доступ к ИИ Gemini. На корпусе также появится световая полоска, назначение которой Google пока не объяснила — предполагается, что она может оповещать об уведомлениях.

От Chromebook новинку отличит расположение надписи Googlebook. Её выполнят небольшим логотипом слева под клавиатурой, а не на крышке устройства.

В мае Google показывала лишь предварительную версию платформы. Сведения о дате старта предзаказов приводит издание Ferra.

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