В греческой кухне баклажаны занимают особое место. Из них готовят не только знаменитую мусаку, но и папуцакию (melitzanes papoutsakia) — фаршированные баклажаны, название которых переводится как «маленькие башмачки».

Половинки баклажанов наполняют сочным мясным фаршем с томатами, покрывают нежным соусом бешамель и запекают до появления золотистой корочки. Получается полноценное горячее блюдо, которое не требует дополнительного гарнира и достойно праздничного стола.

Какие ингредиенты понадобятся

Для основы и начинки:

баклажаны — 3 шт.;

говяжий фарш — 500 г;

репчатый лук — 1 шт.;

помидоры — 300 г;

чеснок — 3 зубчика;

томатная паста — 1 ст. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

твёрдый сыр — 100 г;

молотая корица — щепотка;

соль, орегано и чёрный перец — по вкусу.

Для соуса бешамель:

молоко — 400 мл;

сливочное масло — 40 г;

пшеничная мука — 40 г;

мускатный орех — щепотка;

соль — по вкусу.

Как подготовить баклажаны

Разрежьте баклажаны вдоль на две равные половинки. Сделайте на мякоти неглубокие надрезы крест-накрест, стараясь не повредить кожуру.

Смажьте половинки оливковым маслом, слегка посолите и выложите на противень. Запекайте при температуре 200 °C около 25–30 минут.

Когда мякоть станет мягкой, аккуратно извлеките её часть ложкой, оставляя стенки толщиной около одного сантиметра. Должны получиться своеобразные лодочки, напоминающие башмачки.

Как приготовить мясную начинку

Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте на оливковом масле до мягкости. Добавьте фарш и готовьте 7–10 минут, разбивая крупные комочки лопаткой.

Затем положите измельчённые помидоры, томатную пасту и оставшуюся мякоть баклажанов. Приправьте солью, перцем, орегано и щепоткой корицы.

Тушите начинку без крышки около 15 минут, пока лишняя жидкость не испарится.

Именно небольшое количество корицы придаёт мясной начинке характерный аромат, свойственный многим блюдам греческой кухни.

Как приготовить нежный соус бешамель

Растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте муку и прогрейте около минуты, постоянно перемешивая.

Постепенно влейте молоко, продолжая работать венчиком. Готовьте соус на небольшом огне в течение 5–7 минут до загустения. Добавьте соль и мускатный орех.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: вливайте молоко небольшими порциями, тщательно перемешивая соус после каждого добавления. Так бешамель получится гладким, однородным и без мучных комочков.

Как запечь греческие «Башмачки»

Наполните половинки баклажанов мясной начинкой. Сверху распределите густой бешамель и посыпьте натёртым сыром.

Отправьте блюдо в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. За это время соус немного уплотнится, сыр расплавится, а поверхность покроется аппетитной румяной корочкой.

Перед подачей оставьте баклажаны на 5–10 минут, чтобы начинка немного стабилизировалась.

Греческие «Башмачки» особенно хороши со свежей зеленью, помидорами и оливками. По вкусу они напоминают знаменитую мусаку, но благодаря порционной подаче выглядят гораздо эффектнее. Нежная мякоть баклажанов, ароматное мясо и сливочный соус превращают привычные продукты в блюдо с настоящим средиземноморским характером.

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