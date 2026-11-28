На Казанском вертолётном заводе (КВЗ) возобновили масочный режим. Причиной стал сезонный рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Сотрудникам предписано находиться в масках на протяжении всей рабочей смены и регулярно обрабатывать руки антисептиками.

Руководители подразделений обязаны следить за санитарным состоянием рабочих зон: чистотой станков, столов и дверных ручек. Работникам с признаками недомогания, в том числе повышенной температурой, рекомендовано оставаться дома и не выходить на смену.

О дополнительных мерах рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Ведомство направило предписания транспортным предприятиям, автовокзалам и аэропортам Казани и Бегишево: там усилят дезинфекцию, а пассажирам советуют носить маски.