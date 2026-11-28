Усталость, утренняя отечность лица и боль в челюсти могут быть связаны с заболеваниями сердца. При этом сердечно-сосудистые нарушения нередко маскируются под обычное переутомление или другие проблемы со здоровьем. Об этом предупредил Антон Вахляев, руководитель кардиологической службы и центра персонализированной медицины «Поликлиника.ру».

Одной из распространенных патологий в России специалист назвал артериальную гипертензию. Для ее выявления необходимо регулярно измерять давление. Среди признаков, которые могут сопровождать повышенное давление, врач перечислил быструю утомляемость, отеки лица после сна, одышку при повседневных нагрузках, пульсацию в висках и головную боль преимущественно в затылочной области. Такие проявления встречаются и при сердечной недостаточности.

Отдельное внимание кардиолог уделил инфаркту миокарда и ишемической болезни сердца. Эти заболевания не обязательно сопровождаются выраженной болью в грудной клетке. Вместо нее могут появляться неприятные ощущения в верхней части живота, ноющая боль в левой руке или ломота в нижней челюсти.

Как пояснил Вахляев, некоторые пациенты с подобными симптомами сначала посещают стоматолога. Однако даже после обнаружения и лечения стоматологических проблем боль может сохраняться. Причиной таких ощущений иногда оказывается стенокардия.

Для своевременного выявления сердечно-сосудистых заболеваний врач советует проходить регулярные обследования и обращать внимание на наследственные факторы. В частности, людям старше 30 лет, в семьях которых были случаи инфаркта или инсульта, рекомендуется следить за уровнем общего холестерина. При повышенных показателях следует проконсультироваться с кардиологом.

По словам специалиста, регулярные профилактические осмотры и беседы с врачами помогают обнаруживать нарушения на ранних этапах и предупреждать развитие опасных состояний, сообщает "Самара Онлайн 24".