Следы деятельности первобытных людей в Ирландии оказались значительно древнее, чем предполагали археологи. В пещере Баллинаминтра исследователи обнаружили кости большерогого оленя со следами разделки. Радиоуглеродное датирование показало, что животное жило примерно 13,5–13,3 тысячи лет назад.

О результатах работы международной научной группы сообщается в журнале Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History. Исследованием руководил Ричард Дженнингс из Ливерпульского университета Джона Мурса. К работе также присоединились специалисты из Бразилии, Великобритании, Ирландии и Южной Африки.

До недавнего времени археологи полагали, что люди появились в Ирландии около 10,3–9,8 тысячи лет назад. Основанием для такой датировки служили находки из поселения в графстве Лондондерри.

Позднее появились новые доказательства более раннего присутствия человека. В 2016 году ученые повторно изучили археологические материалы из западной части страны и обнаружили медвежью кость со следами обработки возрастом 12,8–12,6 тысячи лет. Также были найдены наскальные изображения, которые предположительно относятся к периоду около 15 тысяч лет назад.

Для дальнейшего изучения ученые вернулись к пещере Баллинаминтра возле Дангарвана. Ее исследовали еще в XIX веке, но раскопки 2014–2018 годов показали, что некоторые плейстоценовые слои остались нетронутыми. Это дало возможность найти дополнительные свидетельства пребывания древних охотников-собирателей.

При повторном изучении старых коллекций специалисты обнаружили два фрагмента костей большерогого оленя Megaloceros giganteus. Речь идет о частях плечевой и плюсневой костей, которые могли принадлежать одной или двум особям.

На костях сохранились характерные повреждения, предположительно возникшие при разделке животного. Они указывают на то, что древние люди могли использовать каменные инструменты для извлечения костного мозга.

Возраст одной из находок определили с помощью радиоуглеродного анализа. Результат составил 13,5–13,3 тысячи лет. Таким образом, новые данные свидетельствуют о том, что люди могли посещать территорию Ирландии еще в конце позднего верхнего палеолита.

В публикации также упоминается рисунок в одной из пещер Уэльса. Его возраст пытались определить методом уран-ториевого анализа. Одна из полученных дат допускает, что изображение было создано не менее 15,7 тысячи лет назад, однако ученым еще предстоит подтвердить эту версию, сообщает "Самара Онлайн 24".