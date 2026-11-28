Досуговая активность снижает риск деменции, рабочие нагрузки — повышают
Физические упражнения в свободное время могут уменьшать вероятность развития деменции, тогда как тяжелая работа связана с ее повышением. К такому результату пришли ученые Университета Южной Калифорнии после масштабного анализа медицинских данных. Исследование опубликовано в The Lancet Public Health.
В научный обзор вошли 74 исследования, охватившие более 4,2 миллиона человек в возрасте от 45 до 93 лет. Участники представляли 30 стран. В среднем наблюдение за ними продолжалось около 10 лет. Исследователи отслеживали случаи деменции, болезни Альцгеймера и сосудистых нарушений.
Согласно полученным данным, у людей с высокой физической активностью во время отдыха риск деменции был на 24% меньше, чем у тех, кто практически не занимался спортом. Речь идет о таких занятиях, как плавание, бег, ходьба, велосипедный спорт и другие виды физической активности.
Однако профессиональная деятельность, требующая значительных физических усилий, показала противоположную связь. У работников с высокой нагрузкой вероятность деменции была на 20% выше.
Исследователи также рассмотрели влияние повседневных занятий. Домашняя работа потенциально может быть связана с уменьшением риска заболевания, но пока этот вывод подтверждается только одним исследованием. Данные о физических нагрузках во время дороги на работу указывают на небольшое увеличение риска, однако соответствующую связь изучали лишь два исследования.
По мнению авторов, важную роль играют условия, в которых человек выполняет физическую работу. Спортивные занятия обычно позволяют самостоятельно выбирать темп и продолжительность упражнений. На производстве и в других местах работы нагрузка может быть однообразной и продолжительной. Она нередко включает подъем тяжестей, постоянное стояние и повторяющиеся движения. Возможность полноценного отдыха при этом ограничена.
Дополнительными факторами могут выступать стресс, шум, загрязненный воздух и небезопасная рабочая среда.
Анализ показал, что увеличение активности во время отдыха сопровождается снижением риска деменции. При усилении физических нагрузок на работе наблюдается обратная тенденция. В обоих случаях зависимость со временем достигает плато.
Ученые обращают внимание на ограничения исследования. Большинство участников самостоятельно оценивали уровень своей активности, поэтому возможны неточности. Кроме того, наблюдение не доказывает прямую причинно-следственную связь между тяжелым физическим трудом и деменцией. Авторы не призывают людей отказываться от такой работы на основании полученных результатов, сообщает "Самара Онлайн 24".
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