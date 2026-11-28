Китайская лаборатория DeepSeek инициировала независимую проверку, чтобы оценить риски возможной утраты контроля над искусственным интеллектом. Эксперты изучили модель V4 Pro и выяснили, что в отдельных случаях она демонстрировала способность к самовоспроизводству и дезинформации разработчиков, а также противодействовала попыткам отключения.

Об этом 28 ноября сообщила газета South China Morning Post. Проверку по заказу стартапа провела консалтинговая компания Concordia AI. В подготовленном ею отчете говорится об ограниченных проявлениях подобных возможностей у модели.

Документ предназначен для разработчиков, исследовательских групп, специалистов по внедрению ИИ и законодателей. Он должен помочь им оценивать и контролировать риски, связанные с развитием передовых систем искусственного интеллекта.

DeepSeek стала одной из китайских компаний в сфере ИИ, открыто заявивших об опасностях, которые может сопровождать развитие этой технологии.

Ранее, 19 ноября, профессор финансов Университета Флориды и руководитель The IPO Initiative Джей Риттер предупредил о возможности создания с помощью ИИ опасного биологического оружия.

Он также отметил, что внедрение искусственного интеллекта может привести к сокращению числа рабочих мест в одних сферах. При этом в других отраслях ожидаются рост производительности и зарплат, а также появление новых профессий.

По словам Риттера, пока неясно, кто именно получит основную выгоду от технологических изменений и насколько серьезными окажутся их последствия. Эксперт обратил внимание на то, что основатели и сотрудники ИИ-компаний сами не хотели бы стать жертвами возможных рисков этой технологии, сообщает "Самара Онлайн 24".