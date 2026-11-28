Иван Горбунов и Владислав Осипов, представляющие Татарстан, поднялись на пьедестал по итогам мужского спринта классическим стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Горбунов финишировал вторым с результатом 4 минуты 00,25 секунды, а Осипов замкнул тройку призеров, показав время 4 минуты 01,47 секунды. Об этом сообщили в министерстве спорта республики.

Победу в спринте одержал Егор Митрошин из Ханты-Мансийского автономного округа, преодолевший дистанцию за 3 минуты 59,92 секунды. Горбунов уступил лидеру 0,33 секунды, Осипов — 1,55 секунды. Соревнования в Хакасии продлятся до 29 ноября.

Примечательно, что в гонке участвовал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, однако в финал он не пробился. Спортсмен попал в полуфинал как лаки-лузер, но занял там лишь четвертое место и завершил борьбу.

Для Горбунова эта медаль стала очередным успехом после возвращения в строй: в феврале 2025 года он получил серьезную травму позвоночника на сборе в Армении и пропустил остаток сезона. Осипов в марте 2025-го выиграл серебро чемпионата России в личном спринте, а год спустя стал чемпионом страны в командном спринте в составе сборной Татарстана.