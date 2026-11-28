Врачи Университетской клиники КФУ освоили имплантацию системы LVAD, известной как «искусственное сердце». Показательную операцию провели при участии заместителя директора Национального медицинского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Минздрава России Тимура Халилулина, сообщили в пресс-службе вуза.

LVAD — это механическое устройство, поддерживающее работу левого желудочка при тяжелой сердечной недостаточности, когда стандартное лечение неэффективно. Оно также помогает стабилизировать пациентов перед пересадкой донорского сердца. Вмешательство требует высокой квалификации хирургов, последующей антитромботической терапии и постоянного наблюдения.

По словам Халилулина, в клинике КФУ выполнена уже третья такая операция, двое первых пациентов чувствуют себя стабильно. Для жителей России и Татарстана помощь бесплатна, реабилитация занимает две-три недели. Раньше больным приходилось ехать в Москву, теперь технология доступна в регионе, и спрос на нее высок.

Первый пациент, прооперированный 29 сентября, во Всемирный день сердца, признался, что чувствует себя значительно лучше, хотя тяжелые нагрузки пока под запретом. Он пожелал тем, кому предстоит подобное вмешательство, удачи и уверенности в положительном исходе.