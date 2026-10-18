В этом французском пироге почти не чувствуется тесто: готовлю яблочную «Невидимку» с тончайшими слоями

На первый взгляд это обычный яблочный пирог с золотистой корочкой. Но стоит разрезать его, и внутри обнаруживаются десятки тончайших яблочных слоёв, соединённых нежным тестом. Именно за эту особенность французский десерт получил необычное название — «Невидимка».

В оригинале его называют gâteau invisible aux pommes. Секрет в том, что теста здесь совсем немного, а яблоки нарезают настолько тонко, что после выпечки они образуют почти однородную, нежную структуру. Получается что-то среднее между пирогом и яблочной запеканкой.

Что понадобится для яблочной «Невидимки»

На форму размером примерно 20 × 10 см:

яблоки — 5–6 шт. (около 700 г в очищенном виде);

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 мл;

пшеничная мука — 80 г;

сахар — 60 г;

сливочное масло — 20 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Лучше выбирать плотные яблоки с кисло-сладким вкусом. Они хорошо сохраняют форму при нарезке и не превращаются в пюре во время выпечки.

Как приготовить французский пирог «Невидимка»

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для выпечки застелите пергаментом, оставив свободные края, чтобы готовый пирог было удобнее доставать. Растопите сливочное масло и немного остудите. В глубокой миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до лёгкой пены. Влейте молоко и растопленное масло, перемешайте венчиком. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Размешайте до однородности. Тесто получится довольно жидким, похожим на блинное. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевины. Нарежьте мякоть очень тонкими ломтиками толщиной около 1–2 мм. Удобнее всего использовать овощерезку-мандолину с защитным держателем. Переложите яблочные пластинки в миску с тестом и осторожно перемешайте, чтобы каждый ломтик покрылся тонким слоем смеси. Выложите яблоки в форму, стараясь располагать ломтики горизонтальными слоями. Сверху распределите оставшееся тесто. Выпекайте примерно 50–60 минут. Верх должен стать золотистым, а яблоки — мягкими. Если поверхность начинает слишком быстро темнеть, прикройте форму фольгой. Полностью остудите пирог, затем уберите в холодильник минимум на 2 часа. После охлаждения слои станут плотнее, и десерт будет легче нарезать аккуратными кусочками.

Почему тесто почти не чувствуется

В обычной шарлотке яблоки распределены внутри пышного бисквита. Здесь всё наоборот: основную массу составляют фрукты, а жидкое тесто лишь заполняет пространство между тонкими ломтиками.

Во время выпечки яблоки размягчаются, а небольшое количество муки и яиц помогает соединить слои. Поэтому готовая «Невидимка» получается влажной, нежной и совсем не похожей на привычный воздушный пирог.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не нарезайте яблоки крупными дольками. Именно толщина ломтиков определяет результат. Чем ровнее и тоньше пластинки, тем красивее получится разрез и тем нежнее будет текстура.

Как сделать пирог ещё вкуснее

Для аромата в тесто можно добавить немного лимонной цедры или щепотку корицы. А если яблоки очень сладкие, количество сахара допустимо немного уменьшить.

Подавать десерт можно просто так, слегка присыпав сахарной пудрой. Он также хорошо сочетается с натуральным йогуртом или небольшим шариком ванильного мороженого.

Особенно интересным вкус становится после нескольких часов в холодильнике. Яблочные слои окончательно соединяются, и каждый кусочек держит форму, оставаясь мягким и сочным.

Французская «Невидимка» — удачный вариант для тех, кто любит выпечку с большим количеством фруктов. Здесь яблоки играют главную роль, а тесто лишь помогает превратить их в красивый многослойный десерт.

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