Повар увидел, как я размораживаю фарш, и остановил: эту ошибку делают многие

Вечером достали фарш из морозилки, положили на кухонный стол и отправились заниматься своими делами. Кажется, что это самый простой способ подготовить мясо к ужину. Но именно такая привычка может сделать продукт небезопасным, даже если внутри он ещё остаётся замороженным.

Проблема в том, что фарш оттаивает неравномерно. Пока середина остаётся холодной, наружные слои уже нагреваются до температуры, при которой бактерии могут активно размножаться.

Почему нельзя размораживать фарш на столе

Сырой фарш особенно чувствителен к нарушениям хранения. При измельчении мяса увеличивается площадь поверхности, а микроорганизмы, которые могли находиться снаружи куска, распределяются по всей массе.

При комнатной температуре внешние слои фарша довольно быстро попадают в температурный диапазон от 4 до 60 °C, благоприятный для размножения многих бактерий.

Поэтому оставлять замороженный фарш на кухонном столе на несколько часов не стоит. Даже если мясо выглядит нормально и не имеет неприятного запаха, это не гарантирует его безопасность.

Как правильно разморозить фарш

Есть три основных способа, которые позволяют подготовить мясо к приготовлению без длительного нахождения в тепле.

В холодильнике. Переложите замороженный фарш в контейнер или глубокую тарелку и поставьте на нижнюю полку. Упаковке весом 400–500 г может понадобиться ночь или около суток в зависимости от толщины. Это самый удобный способ, если ужин запланирован заранее. В холодной воде. Поместите фарш в герметичный пакет и погрузите в холодную воду. Меняйте воду каждые 30 минут, чтобы она оставалась холодной. Небольшая плоская упаковка может оттаять примерно за час. После такой разморозки мясо нужно сразу приготовить. В микроволновке. Используйте режим размораживания, периодически проверяя состояние фарша. Некоторые участки могут начать нагреваться раньше остальных, поэтому после микроволновки мясо необходимо готовить немедленно.

Не используйте для размораживания тёплую или горячую воду. Она ускоряет нагрев наружных слоёв, пока середина остаётся замороженной.

Что делать, если фарш нужен прямо сейчас

Если времени на размораживание нет, некоторые блюда можно приготовить непосредственно из замороженного фарша. Например, для мясного соуса его можно положить на сковороду и постепенно отделять размягчающиеся части лопаткой.

При этом приготовление займёт больше времени. Важно, чтобы фарш прогрелся полностью, а не только изменил цвет снаружи.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед заморозкой распределяйте фарш по пакетам тонким слоем толщиной 2–3 см. Такие порции занимают меньше места и размораживаются заметно быстрее, чем плотный мясной комок.

Для говяжьего и свиного фарша безопасная температура внутри готового блюда составляет не менее 71 °C, для фарша из птицы — 74 °C. Проверять её удобнее кухонным термометром.

Можно ли повторно замораживать размороженный фарш

Если фарш размораживался исключительно в холодильнике и всё время оставался холодным, его можно снова заморозить. Однако после повторного замораживания текстура мяса может ухудшиться.

Фарш, размороженный в холодной воде или микроволновке, перед повторной заморозкой необходимо полностью приготовить.

Если же мясо пролежало при комнатной температуре больше двух часов, безопаснее его выбросить. В жарком помещении при температуре выше 32 °C этот срок сокращается до одного часа.

Правильная разморозка не требует особых приспособлений. Достаточно холодильника, холодной воды или микроволновки. Главное — не оставлять сырой фарш надолго в тепле, даже когда кажется, что он ещё не успел оттаять.

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