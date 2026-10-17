Новости Татарстана

В Татарстане за сутки ликвидировали 12 пожаров

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

За минувшие сутки в Татарстане пожарные подразделения выезжали на тушение 12 возгораний. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

Семь пожаров произошли в жилом секторе. Еще один случай касался горения сухой травы и мусора. Кроме того, пожарные 10 раз выезжали по ложным вызовам, в том числе четырежды из-за срабатывания систем автоматической противопожарной защиты.

Четыре выезда были связаны с взаимодействием с другими службами, а еще три — с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве напомнили, что важно не бросать горящие спички и окурки, регулярно проверять исправность печей и электрооборудования, а также выключать электроприборы перед уходом из дома или на ночь.

Не следует оставлять детей без присмотра. Если возникнет пожар, необходимо сразу сообщить об этом по номерам 101 или 112.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

22 часа назад

«Вы зачем мучаете картошку?»: повар увидел мою сковороду и раскрыл секрет корочки

Кулинария

день назад

Не леплю котлеты и не мою гору посуды: ужин из фарша готовлю за 15 минут

средство от сорняков лучшее

Кулинария

день назад

Вчерашняя гречка превращается в горячий ужин: добавляю 2 продукта и ставлю на стол

Гид по Казани

3 дня назад

Корпоративы в Казани 2026–2027: встречаем Новый год весело, вкусно и красиво

отзывы ремонт квартир в Екатеринбурге

Кулинария

день назад

Сырники растеклись по сковороде: спасла творожную массу способом, о котором раньше не знала

Кулинария

13 часов назад

Всю жизнь лепила пельмени неправильно: какой ингредиент в тесте был главной проблемой

Кулинария

4 часа назад

Завернуть в фольгу как конфету и отправить в духовку: как приготовить сочную куриную колбасу из грудки без лишней возни

Кулинария

15 часов назад

Пельмени больше не варю в воде: попробовала турецкий способ с чесночным йогуртом и теперь готовлю только так
Лайфхаки
17 минут назад

3 способа использовать падалицу яблок с пользой для сада

Почему часть падалицы не стоит срочно выбрасыва...

Кулинария

час назад

Больше не готовлю винегрет после этого рецепта: грузинский салат со свеклой оказался вкуснее и проще в приготовлении

Не у нас

4 часа назад

Учёные выяснили, как микропластик взаимодействует с водой

Не у нас

5 часов назад

Ученые обнаружили связь внутренней речи с изменением размера зрачков

Не у нас

5 часов назад

Учёные оценили вклад ледника Туэйтса в повышение уровня моря к 2100 году
В четырех районах Татарстана благоустроят 240 д...
Новости Татарстана
9 часов назад

В четырех районах Татарстана благоустроят 240 дворов по программе 2027 года

Не у нас

6 часов назад

Учёные назвали древние горные системы, которые могли превзойти Эверест

Интересно

8 часов назад

Баварская кладка: что сравнить перед заказом облицовочного кирпича

Кулинария

9 часов назад

Чтобы котлеты были сочные и таяли во рту, бабушка добавляла в фарш один ингредиент: теперь готовлю только так
«А сколько осталось до зарплаты?»: как в Казани...
Интересное в Казани
5 дней назад

«А сколько осталось до зарплаты?»: как в Казани устроить гастрономическое путешествие без перелётов