В Татарстане за сутки ликвидировали 12 пожаров

За минувшие сутки в Татарстане пожарные подразделения выезжали на тушение 12 возгораний. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

Семь пожаров произошли в жилом секторе. Еще один случай касался горения сухой травы и мусора. Кроме того, пожарные 10 раз выезжали по ложным вызовам, в том числе четырежды из-за срабатывания систем автоматической противопожарной защиты.

Четыре выезда были связаны с взаимодействием с другими службами, а еще три — с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве напомнили, что важно не бросать горящие спички и окурки, регулярно проверять исправность печей и электрооборудования, а также выключать электроприборы перед уходом из дома или на ночь.

Не следует оставлять детей без присмотра. Если возникнет пожар, необходимо сразу сообщить об этом по номерам 101 или 112.