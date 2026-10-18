До 16 м/с: в Татарстане 19 октября ожидается сильный ветер

В Татарстане днем 19 октября ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, в Казани — до 15. Об этом предупредили в Гидрометцентре Республики Татарстан.

В понедельник осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 8 градусов, днем — от плюс 9 до плюс 14.

МЧС России через мобильное приложение посоветовало татарстанцам соблюдать осторожность на улицах и дорогах. При сильном ветре не стоит укрываться у деревьев, рекламных конструкций, линий электропередачи и дорожных знаков. Детей нужно держать под присмотром, а пожилым людям и людям с инвалидностью при необходимости помочь.

Ранее 4 октября в Татарстане шел мокрый снег, а ветер достигал 17 метров в секунду.