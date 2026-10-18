Пачка творога и горсть сыра творят чудеса: ленивые хачапури на сковороде исчезают со стола за минуты

Когда хочется чего-нибудь горячего и сырного, совсем необязательно возиться с дрожжевым тестом. Из обычной пачки творога и небольшого количества сыра можно приготовить нежную лепёшку с румяной корочкой, которая напоминает хачапури.

Этот ленивый вариант готовится прямо на сковороде примерно за 15 минут. Внутри лепёшка остаётся мягкой, сыр приятно тянется, а снаружи появляется аппетитная золотистая корочка.

Что понадобится для ленивых хачапури

На 2 порции:

творог — 200 г;

твёрдый сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 3 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

разрыхлитель — ¼ ч. л.;

соль — по вкусу;

растительное масло — 1 ч. л.

Лучше выбирать творог средней влажности и сыр, который хорошо плавится. Подойдут сулугуни, моцарелла для пиццы или обычный полутвёрдый сыр.

Как приготовить ленивые хачапури на сковороде

Переложите творог в миску и разомните вилкой. Если он слишком зернистый, можно слегка измельчить его блендером. Натрите сыр на крупной тёрке и добавьте к творогу. Разбейте яйцо, положите сметану и тщательно перемешайте ингредиенты. Всыпьте муку и разрыхлитель. Добавьте немного соли, учитывая солёность сыра. Масса должна получиться густой и достаточно липкой. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте небольшим количеством масла. Выложите творожно-сырную массу и разровняйте лопаткой в лепёшку толщиной около 1,5 см. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 6–8 минут, пока нижняя сторона не станет золотистой, а верх не начнёт схватываться. Аккуратно переверните лепёшку с помощью широкой лопатки или тарелки. Готовьте ещё 4–6 минут до румяной корочки и полной готовности середины.

Готовые ленивые хачапури переложите на тарелку и дайте им постоять пару минут. За это время сырная масса немного уплотнится, и лепёшку будет удобнее нарезать.

Почему лепёшка получается нежной

Творог отвечает за мягкость и лёгкую кислинку, а расплавленный сыр делает вкус насыщенным. Мука помогает соединить ингредиенты, но её не должно быть слишком много, иначе вместо нежной лепёшки получится плотное тесто.

Особенно важно готовить хачапури на умеренном или слабом огне. При слишком сильном нагреве корочка быстро потемнеет, а середина останется влажной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если творог очень влажный, предварительно откиньте его на сито на несколько минут. Не пытайтесь исправить слишком жидкую массу большим количеством муки — это сделает готовую лепёшку жёстче.

С чем подавать ленивые хачапури

Такие лепёшки особенно вкусны горячими, когда сыр внутри ещё мягкий и тягучий. К ним можно подать сметану, натуральный йогурт с зеленью или свежие помидоры.

Для более яркого вкуса в творожную массу можно добавить немного укропа, петрушки или щепотку сушёного чеснока.

Рецепт удобен для быстрого завтрака или перекуса, когда в холодильнике осталось немного творога и сыра. Всего несколько простых ингредиентов — и на столе появляется ароматная лепёшка, которую хочется съесть прямо со сковороды.

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