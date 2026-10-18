Забудьте о жарке и лишнее масла: это немецкие котлетки из духовки получатся сочными, нежными и полезными

Сочные котлеты с румяной корочкой можно приготовить без долгого стояния у сковороды. В немецкой домашней кухне есть популярное блюдо — фрикаделлен (Frikadellen), небольшие мясные котлеты с луком, горчицей и специями. Традиционно их обжаривают, но запечённый вариант получается не менее аппетитным.

Главное преимущество такого рецепта — минимум добавленного масла. Котлеты готовятся сразу всей партией, остаются мягкими внутри и прекрасно подходят как для семейного ужина, так и для обеда на следующий день.

Что понадобится для немецких котлет

На 4 порции:

смешанный фарш из говядины и свинины — 600 г;

репчатый лук — 1 шт.;

белый хлеб — 2 ломтика;

молоко — 80 мл;

яйцо — 1 шт.;

горчица — 1 ч. л.;

сушёный майоран — ½ ч. л.;

соль — 1 ч. л. без горки;

чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ч. л.

Горчица придаёт мясу лёгкую пикантность, а майоран — характерный пряный аромат. Если этой специи нет, можно заменить её сушёной петрушкой.

Как приготовить котлеты в духовке

Залейте хлеб молоком и оставьте на 5 минут. Затем слегка отожмите и разомните вилкой. Мелко нарежьте лук. Чтобы он получился особенно мягким, прогрейте его на сковороде с небольшим количеством воды в течение 3 минут, затем остудите. Соедините фарш, размоченный хлеб, лук, яйцо, горчицу и специи. Перемешайте до однородности. Влажными руками сформируйте 8 небольших овальных котлет и слегка приплюсните каждую. Застелите противень пергаментом, слегка смажьте маслом и разложите котлеты на расстоянии друг от друга. Поставьте в разогретую до 200 °C духовку примерно на 20–25 минут. Для более выраженной корочки в конце можно ненадолго включить верхний нагрев. Проверьте готовность: температура в центре котлет из говяжьего и свиного фарша должна достигнуть 71 °C. Дайте им постоять 3 минуты перед подачей.

Время приготовления зависит от толщины котлет, поэтому лучше ориентироваться на температуру внутри, а не только на цвет корочки.

Почему котлеты получаются нежными

Главный секрет — размоченный хлеб, который помогает удерживать часть влаги в фарше. Лук делает текстуру мягче, а горчица добавляет насыщенности без необходимости использовать большое количество специй.

При этом важно не вымешивать фарш слишком долго. Излишне плотная мясная масса после запекания может получиться жёсткой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не выбирайте исключительно обезжиренный фарш, если хотите добиться особенно нежной текстуры. Небольшое количество жира помогает сохранить сочность. А вот добавлять масло непосредственно в фарш необязательно.

С чем подавать немецкие котлеты

В Германии фрикаделлен часто сочетают с картофельным салатом, тушёной капустой или картофельным пюре. Для более лёгкого варианта подойдут свежие овощи и йогуртовый соус с зеленью.

Остывшие котлеты можно использовать для домашних бутербродов, добавив листья салата, огурцы и немного горчицы.

Запекание позволяет сократить количество масла, необходимого для приготовления, хотя полезность блюда по-прежнему зависит от жирности мяса и размера порции. Зато такой способ заметно упрощает готовку: достаточно сформировать котлеты и отправить противень в духовку.

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