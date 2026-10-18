Кулинария

Обычный батон больше не пускаю на бутерброды: готовлю французский крок-месье с хрустящей корочкой и тягучим сыром

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить французский крок-месье дома из ...

ПроКазань

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Вчерашний батон не обязательно превращать в сухарики или обычные бутерброды. Во Франции из хлеба, ветчины и сыра готовят крок-месье — горячий сэндвич с румяной корочкой, нежной начинкой и сливочным соусом бешамель.

На первый взгляд блюдо кажется ресторанным, но приготовить его дома можно примерно за 25 минут. Главное — не пожалеть сыра и правильно подрумянить хлеб, чтобы он остался хрустящим даже под соусом.

Что понадобится для крок-месье

На 2 порции:

  • белый батон или тостовый хлеб — 4 ломтика;

  • ветчина — 100 г;

  • твёрдый сыр — 120 г;

  • сливочное масло — 25 г;

  • пшеничная мука — 1 ст. л. без горки;

  • молоко — 150 мл;

  • дижонская горчица — 1 ч. л.;

  • соль, чёрный перец — по вкусу;

  • мускатный орех — небольшая щепотка.

Для классического вкуса подойдёт грюйер или эмменталь. Но можно взять и другой сыр, который хорошо плавится, например гауду.

Как приготовить французский горячий сэндвич

  1. Разогрейте духовку до 200 °C. Ломтики батона слегка подсушите на сухой сковороде или в тостере, чтобы они приобрели тонкую корочку.

  2. Приготовьте бешамель. Растопите в небольшом сотейнике 15 г сливочного масла, добавьте муку и прогрейте около минуты, постоянно помешивая.

  3. Постепенно влейте молоко, продолжая размешивать венчиком. Готовьте на слабом огне 2–3 минуты, пока соус не загустеет. Добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха.

  4. Смажьте два ломтика хлеба тонким слоем горчицы. Сверху выложите ветчину и примерно половину натёртого сыра.

  5. Накройте оставшимися ломтиками хлеба. Слегка смажьте верх сэндвичей оставшимся сливочным маслом.

  6. Переложите бутерброды на противень, распределите сверху соус бешамель и посыпьте оставшимся сыром.

  7. Запекайте 8–10 минут до расплавления сыра. Затем при желании включите верхний нагрев ещё на 1–2 минуты, чтобы появилась золотистая корочка.

Подавайте крок-месье сразу после приготовления, пока сыр внутри остаётся горячим и тягучим.

В чём секрет хрустящей корочки

Главная ошибка при приготовлении крок-месье — использовать слишком мягкий хлеб и сразу покрывать его большим количеством соуса. В результате батон быстро пропитывается влагой и теряет приятную текстуру.

Предварительное подсушивание помогает хлебу лучше сохранить форму. А бешамель должен быть достаточно густым, чтобы не стекать с поверхности сэндвича.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если используете свежий батон, нарезайте его ломтиками толщиной около 1,5 см. Слишком тонкий хлеб размокнет под начинкой, а чрезмерно толстый помешает почувствовать сочетание ветчины, сыра и соуса.

Чем крок-месье отличается от обычного горячего бутерброда

Французский сэндвич отличается не только названием. В классическом варианте важную роль играет сочетание ветчины, плавящегося сыра и сливочного бешамеля, который образует нежную запечённую верхушку.

У блюда есть и близкий родственник — крок-мадам. Это тот же горячий сэндвич, но с жареным яйцом сверху.

Крок-месье удобно подавать на завтрак или в качестве быстрого обеда с салатом из свежих овощей. Даже обычный батон с такой начинкой превращается в сытное блюдо с хрустящими краями, нежным соусом и аппетитной сырной корочкой.

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