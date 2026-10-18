Обычный батон больше не пускаю на бутерброды: готовлю французский крок-месье с хрустящей корочкой и тягучим сыром
ПроКазань
Вчерашний батон не обязательно превращать в сухарики или обычные бутерброды. Во Франции из хлеба, ветчины и сыра готовят крок-месье — горячий сэндвич с румяной корочкой, нежной начинкой и сливочным соусом бешамель.
На первый взгляд блюдо кажется ресторанным, но приготовить его дома можно примерно за 25 минут. Главное — не пожалеть сыра и правильно подрумянить хлеб, чтобы он остался хрустящим даже под соусом.
Что понадобится для крок-месье
На 2 порции:
белый батон или тостовый хлеб — 4 ломтика;
ветчина — 100 г;
твёрдый сыр — 120 г;
сливочное масло — 25 г;
пшеничная мука — 1 ст. л. без горки;
молоко — 150 мл;
дижонская горчица — 1 ч. л.;
соль, чёрный перец — по вкусу;
мускатный орех — небольшая щепотка.
Для классического вкуса подойдёт грюйер или эмменталь. Но можно взять и другой сыр, который хорошо плавится, например гауду.
Как приготовить французский горячий сэндвич
Разогрейте духовку до 200 °C. Ломтики батона слегка подсушите на сухой сковороде или в тостере, чтобы они приобрели тонкую корочку.
Приготовьте бешамель. Растопите в небольшом сотейнике 15 г сливочного масла, добавьте муку и прогрейте около минуты, постоянно помешивая.
Постепенно влейте молоко, продолжая размешивать венчиком. Готовьте на слабом огне 2–3 минуты, пока соус не загустеет. Добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха.
Смажьте два ломтика хлеба тонким слоем горчицы. Сверху выложите ветчину и примерно половину натёртого сыра.
Накройте оставшимися ломтиками хлеба. Слегка смажьте верх сэндвичей оставшимся сливочным маслом.
Переложите бутерброды на противень, распределите сверху соус бешамель и посыпьте оставшимся сыром.
Запекайте 8–10 минут до расплавления сыра. Затем при желании включите верхний нагрев ещё на 1–2 минуты, чтобы появилась золотистая корочка.
Подавайте крок-месье сразу после приготовления, пока сыр внутри остаётся горячим и тягучим.
В чём секрет хрустящей корочки
Главная ошибка при приготовлении крок-месье — использовать слишком мягкий хлеб и сразу покрывать его большим количеством соуса. В результате батон быстро пропитывается влагой и теряет приятную текстуру.
Предварительное подсушивание помогает хлебу лучше сохранить форму. А бешамель должен быть достаточно густым, чтобы не стекать с поверхности сэндвича.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если используете свежий батон, нарезайте его ломтиками толщиной около 1,5 см. Слишком тонкий хлеб размокнет под начинкой, а чрезмерно толстый помешает почувствовать сочетание ветчины, сыра и соуса.
Чем крок-месье отличается от обычного горячего бутерброда
Французский сэндвич отличается не только названием. В классическом варианте важную роль играет сочетание ветчины, плавящегося сыра и сливочного бешамеля, который образует нежную запечённую верхушку.
У блюда есть и близкий родственник — крок-мадам. Это тот же горячий сэндвич, но с жареным яйцом сверху.
Крок-месье удобно подавать на завтрак или в качестве быстрого обеда с салатом из свежих овощей. Даже обычный батон с такой начинкой превращается в сытное блюдо с хрустящими краями, нежным соусом и аппетитной сырной корочкой.
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