Кулинария

Бабушки заворачивали сыр в ткань: почему этот способ хранения снова обсуждают и стоит ли повторить

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Почему раньше сыр заворачивали в ткань и стоит...

ПроКазань

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Купили хороший сыр, убрали в холодильник, а через несколько дней он стал влажным, липким или покрылся сухой корочкой. Знакомая ситуация? Часто причина не в самом продукте, а в упаковке, которая либо задерживает слишком много влаги, либо позволяет сыру быстро высыхать.

Раньше хозяйки нередко заворачивали сыр в чистую хлопчатобумажную ткань. Сегодня этот способ снова привлекает внимание любителей домашних кухонных хитростей. Но действительно ли ткань помогает сохранить свежесть и подходит ли она для любого сыра?

Зачем сыр заворачивали в ткань

Главная задача такого хранения — защитить продукт от пересыхания и одновременно не допустить скопления конденсата.

В плотно закрытом полиэтиленовом пакете на поверхности сыра иногда появляется влага. Особенно если продукт часто достают из холодильника и возвращают обратно. Избыточная влажность может способствовать развитию нежелательных микроорганизмов.

Хлопковая ткань способна впитывать часть поверхностной влаги, но у неё есть недостаток: при длительном хранении она сама становится влажной и может загрязняться.

Поэтому считать обычное полотенце универсальной заменой современной пищевой упаковке нельзя.

Для каких сыров подходит такой способ

Больше всего внимания упаковке требуют твёрдые и полутвёрдые сыры: гауда, эдам, чеддер и похожие сорта.

Для них предпочтительнее специальная сырная бумага или пергамент, который помогает уменьшить пересыхание поверхности. Завёрнутый сыр можно дополнительно поместить в контейнер, не допуская скопления конденсата.

А вот мягкие и свежие сыры требуют другого подхода. Моцареллу в рассоле, рикотту, творожный сыр и другие влажные продукты лучше хранить в соответствии с указаниями производителя, обычно в закрытой пищевой таре.

Как правильно хранить сыр в холодильнике

  1. После вскрытия упаковки осмотрите сыр. Если на поверхности есть лишняя влага, аккуратно промокните её чистым бумажным полотенцем.

  2. Заверните твёрдый или полутвёрдый сыр в специальную сырную бумагу либо пищевой пергамент.

  3. Поместите свёрток в чистый контейнер, чтобы защитить продукт от посторонних запахов и загрязнений.

  4. Уберите сыр в холодильник с температурой не выше 4 °C, желательно на полку со стабильным охлаждением.

  5. Регулярно проверяйте состояние упаковки. Если бумага сильно намокла, замените её чистой.

  6. Соблюдайте срок хранения, указанный производителем, особенно для нарезанных и мягких сыров.

Если специальной бумаги нет, для небольшого куска твёрдого сыра можно использовать чистый пищевой пергамент. Это удобнее и гигиеничнее, чем многократно использовать одну и ту же тканевую салфетку.

Стоит ли повторять бабушкин способ

Сам по себе приём с тканью не лишён смысла: натуральный материал действительно может поглощать влагу. Однако современные рекомендации по хранению сыра учитывают не только влажность, но и защиту от загрязнений, пересыхания и посторонних запахов.

Если всё же хочется использовать ткань для твёрдого сыра, она должна быть чистой, без запаха моющего средства и полностью сухой. Менять её необходимо при увлажнении. При этом ткань не должна заменять холодильник или увеличивать установленный срок годности.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не заворачивайте разные сорта сыра вместе. Продукты отличаются по влажности и запаху, поэтому хранить их лучше отдельно, особенно если среди них есть сыр с плесенью.

Что делать, если сыр начал портиться

Не всякое изменение поверхности означает, что продукт испорчен. Например, небольшой подсохший край у твёрдого сыра может появиться из-за контакта с воздухом.

Но слизь, неприятный запах и необычные изменения цвета — повод отказаться от употребления. Если на мягком, тёртом или нарезанном сыре появилась незапланированная плесень, такой продукт следует выбросить.

У плотных твёрдых сыров небольшое пятно случайной плесени иногда допускается удалить с запасом не менее 2,5 см вокруг и вглубь поражённого участка, не касаясь плесени ножом. Однако это правило не относится к мягким сырам и продуктам с рассыпчатой структурой.

Старинный способ хранения сыра напоминает о важном правиле: продукту вредны и избыточная влажность, и пересыхание. Но сегодня для большинства домашних условий удобнее использовать подходящую пищевую бумагу и контейнер, чем обычное полотенце.

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