«Это уже не котлеты, а подошвы»: свекровь показала, как спасти пересушенный фарш

Котлеты уже подрумянились, но первая же проба показывает, что внутри они сухие и жёсткие. Такое случается даже с хорошим фаршем: достаточно немного передержать мясо на сковороде или выбрать слишком постный состав. Однако выбрасывать ужин не придётся.

Вернуть котлетам первоначальную сочность полностью не получится, зато их можно сделать заметно мягче. Поможет простой сметанный соус, в котором пересушенное мясо немного потушится.

Что понадобится для спасения сухих котлет

На 6–8 готовых котлет:

сметана 15–20% — 150 г;

вода или несолёный бульон — 200 мл;

репчатый лук — 1 шт.;

сливочное масло — 15 г;

мука — 1 ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

укроп — по желанию.

Соус должен получиться достаточно жидким, чтобы котлеты могли прогреться в нём, не пригорая ко дну сковороды.

Как сделать пересушенные котлеты мягче

Мелко нарежьте лук и обжарьте на сливочном масле 3–4 минуты до мягкости. Добавьте муку, перемешайте и прогрейте около 30 секунд. Она поможет слегка загустить соус. Влейте тёплую воду или бульон, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Уменьшите нагрев и добавьте сметану. Размешайте до однородности, не доводя соус до бурного кипения. Выложите готовые сухие котлеты в сковороду. Полейте соусом, накройте крышкой и прогревайте на слабом огне 5–7 минут. Снимите с плиты и оставьте под крышкой ещё на 3 минуты. Перед подачей посыпьте укропом.

Котлеты станут приятнее на вкус благодаря соусу, который покроет мясо и частично проникнет в его пористую поверхность. Особенно хорошо такой способ работает с небольшими котлетами.

Почему фарш становится сухим

Чаще всего виноваты слишком высокая температура и длительная жарка. Мясные белки при нагревании уплотняются, из-за чего фарш теряет влагу. Если котлеты передержать, они становятся жёсткими даже при наличии хлеба или овощей в составе.

Другая причина — слишком постное мясо. Небольшое количество жира делает котлеты более нежными, поэтому для домашнего фарша нередко смешивают говядину со свининой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если котлеты получились настолько сухими, что плохо режутся, разломите их на крупные кусочки и прогрейте в соусе. Так подлива покроет большую поверхность мяса, и блюдо будет легче есть.

Как не пересушить котлеты в следующий раз

Не стоит слишком долго вымешивать фарш до плотной, вязкой массы: для обычных домашних котлет достаточно хорошо соединить ингредиенты. Не нужно также сильно прижимать мясо лопаткой во время жарки.

Лучше готовить котлеты одинаковой толщины и проверять готовность кухонным термометром. Для фарша из говядины или свинины безопасная температура внутри составляет 71 °C, для фарша из птицы — 74 °C.

Если же котлеты уже получились сухими, сметанная подлива поможет превратить неудачный ужин в полноценное горячее блюдо. Останется добавить картофельное пюре, рис или гречку, чтобы собрать ароматный соус до последней ложки.

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