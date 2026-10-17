Забудьте про жарку и литры масла: немецкие котлеты в духовке получатся сочными, нежными и полезными
ПроКазань
Котлеты необязательно жарить на сковороде, чтобы получить румяную корочку и сочную середину. В немецкой домашней кухне популярны фрикадельки фрикаделлен (Frikadellen) — мясные котлеты с луком, горчицей и размоченным хлебом. Обычно их обжаривают, но для домашнего ужина вполне можно выбрать духовку.
Такой способ особенно удобен, когда нужно приготовить сразу несколько порций. Не приходится стоять у плиты, переворачивать каждую котлету и отмывать сковороду от брызг масла.
Что понадобится для немецких котлет
На 4 порции:
мясной фарш из говядины и свинины — 600 г;
репчатый лук — 1 шт.;
яйцо — 1 шт.;
белый хлеб — 2 ломтика (около 60 г);
молоко — 80 мл;
горчица — 1 ч. л.;
сушёный майоран — ½ ч. л.;
соль — 1 ч. л. без горки;
чёрный перец — по вкусу;
растительное масло — 1 ч. л. для смазывания.
Горчица и майоран придают котлетам характерный пряный вкус. Если майорана нет, можно обойтись без него или добавить немного сушёной петрушки.
Как приготовить сочные котлеты в духовке
Залейте хлеб молоком и оставьте на 5 минут. Затем слегка отожмите и разомните вилкой.
Мелко нарежьте лук. Чтобы он успел стать мягким в котлетах, можно предварительно прогреть его на сковороде с парой ложек воды в течение 3–4 минут и остудить.
Соедините фарш, хлеб, лук, яйцо, горчицу, майоран, соль и перец. Перемешайте до однородности, не вымешивая массу слишком долго.
Смочите руки водой и сформируйте 8 овальных котлет одинакового размера. Слегка приплюсните их, чтобы они пропекались равномерно.
Застелите противень пергаментом, слегка смажьте его маслом и разложите котлеты с небольшими промежутками.
Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке примерно 20–25 минут. Время зависит от толщины котлет и особенностей духовки.
Проверьте готовность: температура в центре котлет из говяжьего и свиного фарша должна достигнуть 71 °C. После приготовления дайте им постоять 3 минуты.
Если хочется более выраженной корочки, в конце можно ненадолго включить верхний нагрев, внимательно следя, чтобы поверхность не пересохла.
Почему котлеты остаются нежными без жарки
Главный секрет — размоченный хлеб. Он помогает удерживать часть влаги в мясной массе, поэтому котлеты получаются мягче. Лук тоже добавляет сочности, а горчица делает вкус выразительнее.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не используйте исключительно очень постный фарш, если хотите получить особенно нежную текстуру. Небольшое количество жира улучшает сочность. При этом не стоит передерживать котлеты в духовке после достижения безопасной температуры.
Запекание позволяет обойтись небольшим количеством добавленного масла. Однако назвать такие котлеты безусловно полезнее жареных нельзя: многое зависит от жирности фарша, размера порции и гарнира.
С чем подавать немецкие котлеты
К фрикаделлен хорошо подходит картофельный салат, тушёная капуста или картофельное пюре. Для более лёгкого ужина можно приготовить салат из свежих огурцов и зелени.
Остывшие котлеты удобно использовать для бутербродов: разрежьте их пополам, положите на хлеб с листом салата и небольшим количеством горчицы.
Получается простой домашний ужин с немецким акцентом. Котлеты сохраняют привычный мясной вкус, но готовятся без обжаривания в большом количестве масла и не требуют постоянного внимания у плиты.
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