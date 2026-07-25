Конвертики с абрикосами из слоёного теста: простой рецепт воздушной выпечки

Слоёное тесто часто выручает, когда хочется домашней выпечки без долгого замеса и ожидания. Достаточно добавить сочную фруктовую начинку — и на столе появляется десерт, который выглядит почти как из кондитерской.

Конвертики с абрикосами особенно хороши летом, когда фрукты сладкие, ароматные и дают яркую кислинку. При правильной подготовке начинка не вытекает, тесто поднимается слоями, а готовая выпечка получается румяной, хрустящей по краям и мягкой внутри.

Почему слоёное тесто подходит для абрикосовых конвертиков

Слоёное тесто ценят за структуру: при выпекании тонкие слои расходятся, а изделие становится лёгким и воздушным. Для сладких конвертиков можно брать как дрожжевое, так и бездрожжевое тесто.

Дрожжевое тесто поднимается заметнее, поэтому выпечка получается более пышной. Бездрожжевое даёт другой эффект: конвертики будут ниже, зато более хрупкими и хрустящими.

«Слоёное тесто может быть дрожжевым, содовым или пресным», говорится в кулинарной справке энциклопедии.

Есть и важный технологический момент: тесто не должно перегреться до духовки. Если оно станет слишком мягким, масло начнёт таять раньше времени, слои склеятся, а форма поплывёт.

Ингредиенты для конвертиков с абрикосами

Для большой порции понадобится:

слоёное тесто — 1 кг;

абрикосы — 500 г;

сахар — 100 г;

кукурузный крахмал — 20–30 г;

яйцо — 1 шт.;

сахарная пудра — 1 ст. л.

Крахмал здесь не случайная добавка. Абрикосы при нагревании активно дают сок, и без загустителя начинка может вытечь на противень. Кукурузный крахмал связывает лишнюю влагу, поэтому внутри конвертика остаётся густая фруктовая прослойка.

Как подготовить абрикосы для начинки

Абрикосы вымойте и хорошо обсушите. Разрежьте плоды пополам, удалите косточки и нарежьте мякоть тонкими пластинами.

В отдельной миске смешайте сахар и кукурузный крахмал. Добавьте абрикосы и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки покрылись сухой смесью со всех сторон.

Если фрукты очень спелые и мягкие, сахара можно взять немного меньше. Если абрикосы плотные и кисловатые, указанное количество лучше оставить: в духовке вкус станет мягче, а кислинка не будет резкой.

Как раскатать тесто и сформировать конвертики

Слоёное тесто заранее разморозьте, но не оставляйте его надолго в тепле. Оно должно стать пластичным, но оставаться прохладным.

Рабочую поверхность слегка припылите мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3 мм и разрежьте на квадраты размером примерно 10×10 см.

В центр каждого квадрата выложите по одной столовой ложке начинки. Не кладите слишком много абрикосов: при выпекании они дадут сок, и перегруженный конвертик может раскрыться.

Соедините противоположные углы квадрата над начинкой и хорошо защипните края. Можно слегка прижать место соединения пальцами или вилкой, чтобы форма лучше держалась.

Чем смазать слойки перед выпечкой

Яйцо разбейте в небольшую миску и взболтайте вилкой до однородности. Эта простая смазка даст выпечке красивый румяный блеск.

Противень застелите бумагой для выпечки. Разложите заготовки на расстоянии друг от друга: в духовке тесто увеличится в объёме.

Смажьте конвертики яйцом тонким слоем. Не заливайте края слишком обильно, иначе они могут хуже раскрыться.

Сколько выпекать конвертики с абрикосами

Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Поставьте противень на средний уровень и выпекайте 20–25 минут.

Готовые конвертики должны стать золотистыми, приподнятыми и сухими по краям. Если тесто осталось бледным, дайте ему ещё несколько минут, но следите за начинкой: сахар быстро карамелизуется и может подгореть.

«Важно, чтобы тесто оставалось хорошо охлаждённым, иначе при выпечке оно может стать жирным и тяжёлым», советуют кулинарные эксперты BBC Food.

Как правильно остудить и подать десерт

После духовки не спешите сразу пробовать выпечку. Абрикосовая начинка внутри очень горячая и может обжечь.

Переложите конвертики на решётку и дайте им немного остыть. Так низ не отсыреет от пара, а тесто останется хрустящим.

Перед подачей посыпьте слойки сахарной пудрой через ситечко. Она подчеркнёт румяную поверхность и сделает десерт более нарядным.

Почему этот рецепт стоит сохранить

Конвертики с абрикосами — удачный вариант для семейного чаепития, завтрака выходного дня или быстрых гостей. В рецепте нет сложных приёмов, а весь вкус строится на понятном сочетании: слоёное тесто, свежие фрукты и лёгкая сладость.

Такая выпечка особенно выручает в сезон абрикосов, когда хочется использовать фрукты не только для варенья и компотов. А благодаря крахмалу начинка получается аккуратной, без лужиц сиропа на противне.

Главное — не перегревать тесто, не перегружать заготовки начинкой и дать готовым конвертикам остыть на решётке. Тогда десерт получится именно таким, каким его ждут: румяным, воздушным, ароматным и по-домашнему уютным.

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