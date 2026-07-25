Новости Татарстана

Возле трассы М-7 в Татарстане загорелись 30 бочек с бензином – видео

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В Елабужском районе Татарстана прямо у трассы М-7 вспыхнули 30 бочек с бензином. Пожар разгорелся на площади 30 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. На место выехали пожарные 75-й пожарно-спасательной части. Они быстро справились с огнем. Причины возгорания пока не называются. МЧС Татарстана сообщило, что угрозы для населенных пунктов нет. Бочки находились на открытой площадке рядом с дорогой. Очевидцы сообщили о сильном задымлении. Движение по трассе не перекрывали. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели. Видео с места происшествия появилось в соцсетях — на кадрах видно густой черный дым и языки пламени.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

19 часов назад

Разовая выплата 3000 рублей пенсионерам: правда о новом начислении

Технологии

день назад

В Steam началась бесплатная раздача игры с кооперативом и PvP

средство от тараканов в квартире самое

Технологии

день назад

Рязанская «Альфа-М» создала систему слежения за дронами без радара

Интересное в Казани

2 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

ремонт держателя iqos в Москве

Не у нас

день назад

Мостовой оценил шанс переигровки Суперкубка из-за судейских ошибок

Новости России

день назад

«Деньги спишутся с 24 июля»: что на самом деле ждет владельцев карт

Новости России

23 часа назад

Росконтроль проверил сливочное масло: что нашли в популярных марках

Интересное в Казани

день назад

Банк ДОМ.РФ профинансирует реставрацию объекта культурного наследия «Дом с подсолнухами» в центре Казани
Новости Казани
20 минут назад

Почему переполняются мусорные баки: ответ Госжилинспекции

Госжилинспекция РТ объяснила, что переполненные...

Новости России

час назад

Вузы готовят конкурс: почему хороших баллов ЕГЭ может не хватить

Кулинария

час назад

Творожное печенье без духовки: мягкий десерт готовится на сковороде

Кулинария

час назад

Конвертики с абрикосами: слоёный десерт исчезает со стола первым

Технологии

21 час назад

Власти США заявили о кибератаках иранских хакеров на водные и энергетические системы
Исследование: 28% студентов пишут работы с помо...
Технологии
день назад

Исследование: 28% студентов пишут работы с помощью ИИ

Технологии

22 часа назад

Тепловизор «Сыч-3К» различает объекты на расстоянии до двух километров

Технологии

22 часа назад

Ученые завели аккаунт на OnlyFans для сурков ради сбора средств на исследования

Гороскопы

23 часа назад

На набережной Кабана высадят рекордные 586 деревьев
Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбираю...
Интересное в Казани
4 дня назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр