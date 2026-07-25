Возле трассы М-7 в Татарстане загорелись 30 бочек с бензином – видео

В Елабужском районе Татарстана прямо у трассы М-7 вспыхнули 30 бочек с бензином. Пожар разгорелся на площади 30 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. На место выехали пожарные 75-й пожарно-спасательной части. Они быстро справились с огнем. Причины возгорания пока не называются. МЧС Татарстана сообщило, что угрозы для населенных пунктов нет. Бочки находились на открытой площадке рядом с дорогой. Очевидцы сообщили о сильном задымлении. Движение по трассе не перекрывали. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели. Видео с места происшествия появилось в соцсетях — на кадрах видно густой черный дым и языки пламени.